【7.21八個月】最少9男女涉非法集結被截查　區議員中椒遭警帶走

元朗7.21白衣人襲擊民眾事件8個月，周六（3月21日）有網民號召晚上到元朗大馬路遊行，事件擾攘至凌晨時份，最少有2名區議員被警員押走，包括元朗區議會主席黃偉賢及友愛南區議員林健翔。 港鐵在半年來月來首次未有在當月的21日關閉西鐵元朗站，周六晚上開始，陸續有示威者在元朗站聚集及叫口號，有黑衣人曾在合益路、大棠路一帶堵路及縱火，防暴警曾施放催淚彈及胡椒噴霧，元朗區議會主席黃偉賢被鎖上手銬拘捕。

【7.21八個月】區議員林健翔被警員噴胡椒噴劑後帶走。（陳永武攝）

至周日凌晨時份，部份示威者仍在元朗街頭聚集，約凌晨零時30分，防暴警曾在又新街舉黑旗及橙旗，警告現場聚集民眾要即時散開，其間曾施放胡椒噴霧，《立場新聞》記者在一晚內第二度「中椒」，由在場義務救護員協助沖洗。

【7.21八個月】黑衣人於近元朗千色匯外堵路縱火。（李澤彤攝）

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其後警方在又新街先後舉起藍旗及黑旗，其後曾衝向聚集人群作出驅散，並在合益路合益中心對開截查多名年輕男女，稍後召旅遊巴到場，現場消息指最少9名男女涉嫌非法集結被帶往警署作進一步調查。

至凌晨約1時，在場防暴警再度施放胡椒噴霧，友愛南區議員林健翔及其助理被射中，繼而被警員帶走。