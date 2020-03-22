新冠肺炎│外籍婦戴監察手帶搭九巴269D　疑違隔離令同車乘客報警

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐全球，隨着愈來愈多港人從外地回流，香港傳入個案不斷增加，港府加強檢疫措施包括突擊檢查及巡查家居檢疫令人士，如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控，最高可判罰入獄6個月及2.5萬元。 不過，有巿民仍發現有隔離人士疑無視禁令，乘搭公共交通工具四處遊走。今日（22日）中午有巿民發現一名右手戴上藍色監察手帶的外籍婦人，登上九巴256D線由元朗向沙田方向前進，同車乘客大驚報警。外籍婦被乘客和司機截停，巴士駛至城門隧道轉車站，全車乘客要下車。

一名手戴監察手帶的外籍婦乘搭九巴時，同車乘客懷疑她違反隔離令，立即報警。（fb專頁「元朗吹水區圖片」）

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特首林鄭月娥昨（21日）告誡家居檢疫人士不要以身試法，指已有4名擅自離開居所的人士被警方上門尋獲，同時宣佈加強家居檢疫令的突擊檢查及巡查，如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控。

惟今日一名外籍婦人疑違反隔離令乘搭九巴269D線，同車乘客發現她右手戴着藍色監察手帶，大驚報警求助，並向司機反映。最後全車人需要在城門隧道轉車站下車，九巴職員在轉車站提供協助。

警方表示今午12時36分接獲報案，指有戴上手帶人士出沒，事件仍在調查中。衞生署早前回覆傳媒查詢表示，截至3月19日止，共向65,943名由內地抵港人士發出檢疫令，而至今已發出超過390封警告信。