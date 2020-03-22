新冠肺炎│疑似內地人上岸登旅巴？　旅遊促進會﹕為麗星郵輪船員

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肆虐，政府要求抵港前14天內曾到內地人士，接受14天強制隔離，故近日香港已甚少見到內地遊客。不過，有網民發現，前日（20日）有一艘船停泊在九龍城馬頭角公眾碼頭，大批人士拖着行李篋上岸，並登上旅遊巴離開，令網民擔心有關人士是否內地團旅客。香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，已證實有關人士為麗星郵輪船員，獲船公司安排登岸。

網上流傳相片，指九龍城馬頭角公眾碼頭一艘船上，有一批戴口罩人士拖着行李篋在登岸，之後疑登上停泊停車場的旅遊巴士離開。事件令網民議論紛紛，擔心會否是內地旅遊團。

九龍城區議員黎廣偉與馬希鵬在facebook上表示接獲居民查詢，指網上流傳多張照片及影片，見到疑似內地旅客於馬頭角公眾碼頭聚集及登上旅遊巴。區議員到碼頭旁的車站休息室查詢，確認前日（20日）下午時份有２團或以上操普通話及外語人士乘船到達碼頭，及後沿旅遊巴停車場方向離去。區議員其後向香港旅遊業議會主席黃進達了解，黃指根據他們掌握的資料，包括照片拍攝當日，近期並無經內地到訪香港的旅行團。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，已向有關方面確認，該批人士為在麗星郵輪上工作的船員，獲公司安排離開郵輪，「有個女仔仲揹住個結他，內地團點會拎結他呀？」。他指，在郵輪上工作的人有不同國籍，並不只是內地人，不應單憑外表或語言去判斷國籍。他笑言自己曾在東京旅遊，因略懂日語而被人當作是日本人。

崔定邦又表示，內地早於1月已發出旅遊禁令，全國旅行社暫停經營團體旅遊，並暫停審批港澳遊簽注包括自由行及深圳一周一行，原則上沒有內地人能以一般簽注來港。