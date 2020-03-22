【新冠肺炎】警一連兩日巡查尖沙咀酒吧　通緝36名違檢疫令人士

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，有從外地返港檢疫人士疑自行除去監察的手帶，擅離居所，違反檢疫令。特首林鄭月娥昨（21日）表明如發現有違反檢疫令，不予警告直接檢控。警方隨即在昨、今兩日進行突擊巡查，今晚警方再派出約50人巡查尖沙咀一帶酒吧，巡查近1小時未有發現。 政府發言人指，過去2天通過電子監察系統，發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶，警方已全數截獲5人。警方亦正通緝另外36名擅離家居人士，會繼續搜尋他們下落。

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今（22日）晚上9時45分，油尖警區反三合會行動組及機動部隊等約50人，聯同醫療輔助隊，分成兩隊，分別在天文臺道、諾士佛臺、金巴利道、漆咸圍，以及嘉芺中心一帶突擊巡查，檢查消遣人士手腕有否戴有隔離監察手帶，但未有進入酒吧內。隊伍巡查近1小時，未有發現。

昨晚警方亦分別在蘭桂坊及諾士佛臺一帶的酒吧巡查。警方表示，遇有任何違反檢疫令人士，會採取零容忍態度，不作警告，即時檢控。

共41人擅離居所5尋回 其中2人除手帶

政府發言人今日（22日）表示，外國地區抵港人士強制檢疫安排自3月19日實施以來，政府在過去兩日全力嚴厲執法。執法部門通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違規人士，發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，衞生署亦已聯同警方即時展開調查，並正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控。5人隨後已被送往檢疫中心。

警正通緝其餘36名違檢疫令人士​

此外，警方在行動中發現另外36人擅離家居，警方將向他們發出通緝令，並會繼續搜尋他們下落。

政府強烈譴責任何人意圖違反檢疫令，此等行為極不負責任，嚴重影響公共衞生及他人健康，增加社區傳播的風險，政府絕不容忍，必定嚴肅跟進。擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可被監禁6個月及罰款2.5萬元。政府呼籲所有受檢疫人士不要以身試法，並呼籲市民向警方舉報違反檢疫令的情況。