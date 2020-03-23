3匪葵涌劫39萬元Hermès手袋　警拔槍擒1疑犯起回贓物

葵涌晚上發生劫案。3名男女結伴於工廠區等候網購貴價手袋的買家時，突有3名持刀棍男子撲出，搶走1個值約39萬元的Hermès手袋，其中1名賊人被及時擒獲，贓物起回。警方於周二（24日）凌晨交代案情時指，由於被捕男子一度亮出牛肉刀指嚇警員，1名警長一度拔槍制止，最終他棄刀投降，警方目前正追緝在逃的2名賊人。

現場為葵涌葵昌路1至7號一幢工廠大廈對開。警方於周二（24日）凌晨交代案情時指，其中1名女事主，早前於網上放售該39萬元的手袋，疑犯與其接洽後，相約於周一（23日）在葵涌區交收。事發時事主一行3人，在葵昌路工廈外等候期間，突有3名持鐵棍男子衝向他們施襲，並搶走手袋，恰巧便裝警員巡經，立即喝止，其中1名警員與其中1男事主，一同尾隨賊人。

途經500米外時，他們及時截獲其中1名賊人，惟他亮出牛肉刀指嚇警員，1名警長見狀，立即拔出佩槍喝止及示警，疑犯最終棄刀投降。被捕男子19歲，無業，涉嫌「行劫」被捕；至於其2名同黨，則往葵秀路及青山公路方向逃去無蹤，2人年約20歲，身高1.7米、瘦身材，案發時身穿黑衫黑褲、戴黑色口罩及鴨舌帽。據悉，他們有黑社會背景。

葵青警區助理指揮官（刑事）姚永勤表示，區內劫案明顯上升，2019年區內只有3宗行劫案，但今年至今已有12宗，其中8宗已被偵破。