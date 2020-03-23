新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）全球肆虐，特首林鄭月娥今日（23日）宣布「禁酒令」，指因應近日酒吧及聚會產生的確診個案，將修例禁止全港約8,600間領有酒牌的酒吧、食肆、會所賣酒。 有「無酒牌」的茶餐廳員工指，不時有食客自備啤酒於店內飲用，並不違法，對「禁酒令」效果成疑。 根據香港法例《應課稅品（酒類）規例》，雖然在任何處所售賣或提供酒類在該處飲用須持酒牌，不過，飲用者如能證明是自行攜酒精類飲品到無酒牌場地，飲用者及場地管理人均不屬違法。

長沙灣一間茶餐廳有食客自備啤酒飲用。（王譯揚攝）

長沙灣一間茶餐廳的女員工認為「禁酒令」減聚會、降交叉感染的效果成疑。她指，雖然該店無賣酒，但不少食客帶酒到店內飲用，她認為即使政府實行「禁酒令」，但「如果係要飲，一定有方法，好似啲客自己帶嚟。個客自己帶入嚟又唔係犯法，點阻止？」現場所見，正有一枱食客聚餐時，自備多支啤酒。

除了該茶餐廳，附近一間大家樂亦不時有男食客自備啤酒，天冷時一邊「打邊爐」，一邊飲酒，大家樂員工無奈稱：「都冇得阻，仲鬧返你轉頭。」