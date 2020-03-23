【新冠肺炎】Now新聞台剪接師初步確診　新聞部後備團隊維持服務

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，Now新聞台一名男剪接師今日初步確診，留醫大埔那打素醫院。《香港01》記者晚上到Now新聞台位於的灣仔電訊大廈了解，可見身穿保護衣人士進行消毒及清潔。大廈於上周五（20日）已貼出通告，指供應商、承辦商及訪客進入大廈範圍需填健康申報表，並可拒絕有病徵人士、未於入境後完成14天強制檢疫隔離者，以及過去14天內曾與確診者有密切接觸者進入大廈。 Now新聞台於晚上在facebook發表聲明證實事件，並指新聞部將啟動後備團隊運作，廣播服務會維持正常。

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據了解，now新聞台一名年約40歲的男剪接師，今日初步確診，目前留醫大埔那打素醫院，他經衞生署加強化驗室監測計劃確診，其鼻液樣本及咽喉拭子樣本對病毒呈陽性。消息指，雖然該名男剪接師主要在剪片房工作，但會有不少記者因工作需要而出入，故now新聞台正評估有多少員工屬密切接觸者，並正制定應急方案。

而在晚上11時許，Now新聞在facebook發表聲明，指該台一名員工初步確診感染新型冠狀病毒，3樓新聞部將關閉進行消毒清潔，新聞部將啟動後備團隊，在另一樓層運作。聲明指，Now新聞台廣播服務會維持正常，並會透過不同平台，繼續提供最新即時資訊。