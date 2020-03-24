新冠肺炎│隔離男發燒剪斷手帶、落街食麵　銘陽車仔麵：停業消毒

再有隔離人士擅自外出，發燒男剪斷手帶外出用膳！警方表示，事發在今日（24日）凌晨12時許，一名24歲姓何男子在荃灣一麵店同膳。其間被一名認識的女子揭發，男事主疑剪斷「居家檢疫手環」，擅自離家用膳。警方接獲報案後，截查該名男子，他涉嫌違返隔離令被帶走，衞生署人員發現男事主發燒，他由救護車送仁濟醫院檢驗；至今日早上，疑隔離人士用膳的荃灣「銘陽車仔麵」未有營業，負責人表示全店將進行清潔。「如果有戴手帶，我哋係唔會招呼，一定會叫佢外賣架！」

至今日早上，疑隔離人士用膳的荃灣「銘陽車仔麵」未有營業，負責人表示全店將進行清潔。（黃偉民攝）

如發現客人戴有手帶 店舖一律拒絕招待

「佢有無係到食嘢，我哋都要清毒！」該間荃灣「銘陽車仔麵」負責人指，今日不會營業、全店進行清潔。負責人表示，昨晚不知道有懷疑隔離人士於店內用膳，他們至今早才接獲通知，至早上10時許仍未見衛生署人員到場，「該名凌晨12時半關門，昨晚警員無係到拉人，我哋員工都唔知！」

「如果有戴手帶，我哋係唔會招呼，一定會叫佢外賣架！」負責人李女士指出，他們正翻查閉路電視，以了解該名男子是否在店內用膳。他們指已通知員工，如果見到客人是穿長袖衫，會多加留意對方有否戴手帶，「所有客人入嚟，我哋都會幫佢消毒，我哋舖頭所有措施都有做足！」李女士指，希望隔離人士應留在家中，不應該外出引起恐慌。

需隔離男子荃灣用膳 相信有發燒徵狀送院

事發在周二凌晨12時許，警方接報指一名男子，於荃灣路德圍一間車仔麵店用膳 。男子戴上太陽眼鏡及穿上外套，警員將男事主帶到附近公園。衞生署人員到場為男事主量度體溫，現場消息稱他經數次量度體，相信有發燒徵狀，至凌晨4時半 男事主穿上雨衣送院。

昨日（22日）政府表示，通過電子監察系統突擊檢查涉嫌違規人士，發現有5人曾擅自離開居所，其中2人更除去或剪斷監察手帶。警方已全數截獲5人，衞生署亦已聯同警方即時展開調查，並正積極搜集更多證據，供律政司考慮提出檢控，5人隨後已被送往檢疫中心。