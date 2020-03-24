【新冠肺炎】警隊協助衞生署執行防疫令　發內部指引警員執法

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，為配合衞生署處理防疫工作，警隊全力協助執行檢疫令，並已發出內部指引，咐囑前線警員應就不同案件採取相應措施，並採取代號「松塔行動」。

據了解，根據警方發出的內部指引，如警方接獲報案，看到懷疑有人戴「隔離手帶」或發現疑似「隔離人士」，警方將會調派分區警員前往處理，若人手不足將調派衝鋒隊到場了解情況。如警員在街上看到有人戴「隔離手帶」，警員可以上前截停盤問。警方取得事主個人資料後，會通知警察總部值日官，向衞生署通報核實其個人身份，並等待衞生署指示決定下一步行動。警員會向該人發出警告並放行回家隔離或；衛生署安排救護車送到就近醫院就診或；直接由救護車送到隔離中心隔離。

如衞生署偵測到「隔離人士」離開居所，或有政府人員發現「隔離人士」 在政府機構或醫院診所出現，以上情況會被視為「違反隔離令」。衞生署會立即將個案通知警方，警方內部指引列明，此類案件需優先派人處理，警方將盡快調派分區警員找尋該名「隔離人士」。

如警方尋獲該人，將由衞生署安排救護車送事主到就近醫院，或直接由救護車送到隔離中心隔離。內部指引表明，由於安排救護車需時，要求警員耐心等候並在單位外留守，防止對方離開。