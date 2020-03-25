撐23條人士疑追打青年　黃嘉浩呂智恆勸阻被圍毆　警拘2男

周日（22日）下午近5時，港鐵粉嶺站發生傷人案。一名青年遭10多人追打，剛在附近擺街站、曾參選區議員的黃嘉浩、呂智恆及姓胡助理上前了解時亦遭襲擊受傷。其間呂的手機被損毀，面腫、手臂有抓痕；黃的胸、頸及手臂有抓痕、背部瘀傷、眼角擦傷。而該名懷疑遇襲男子自行離開上址。 胡則受傷報案，清醒被送往北區醫院治理。警方接報到場，經初步調查，案件列作襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）及刑事毀壞，案件交由大埔警區刑事調查隊第12隊跟進。據了解，青年與支持23條的人發生爭執被追打。

大埔警區刑事部人員經深入調查後，鎖定施襲者身份，於昨日（24日）下午約6時在秀茂坪區拘捕一名35歲姓許本地男子及於晚上約11時在大埔區拘捕一名31歲姓盧本地男子，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，他們現正被扣留調查。案件交由大埔警區重案組第二隊跟進。警方繼日前在粉嶺港鐵站內派發傳單尋找目擊證人後，現再呼籲當日目睹案發經過的人，請盡快致電 3661 3545 與大埔警區重案組第二隊聯絡。警方定必嚴正執法，打擊一切暴力罪行。