【新冠肺炎】男商人網售低價口罩作招徠　103人被騙失95萬元

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情全球肆虐，口罩供不應求。在市民搶購之時，不時有不法之徒在網上訛稱有口罩售賣。經進一步調查後，灣仔警區重案組於昨（24日）於柴灣以「涉嫌以欺騙手段取得財產」拘捕一名40歲男子。被捕人於口罩需求高峰時，涉facebook上訛稱以50元發售一盒50個的日本口罩，有103人中招後至交貨日失聯。103名受害人損失金額超過95萬元，單一最大損失受害人共失18.6萬元。

警方交代案情。（陳蕾蕾攝）

灣仔警區重案組接手調查案件，在柴灣拘捕一名40歲本地男子，他報稱任職商人，男子正被拘查中。灣仔警區重案組第二隊高級督察陳孟豪表示，有騙徒於1月下旬至2月上旬其間，在社交網站facebook上訛稱以低價50元發售一盒50個的日本口罩，着市民先轉賬到指定戶口，所購口罩會於2月中到貨，惟受害人過數後未有收到相關貨物，騙徒卻失聯。

經調查所得，案中受害人數有103人，牽涉金額95萬元，受害人損失由550元至18.6萬元不等。陳孟豪續指，騙徒着市民過數到其個人戶口，同時所收取的款項亦有流出到其他戶口，警方相信有人在逃，不排除有更多人被捕。

陳指，現時網上不同平台都有售抗疫物資，他呼籲，市民在購買時需提高警覺，免招損失。警方呼籲市民及商戶進行網上交易時，應向銀行核實轉帳交易是否已經完成，如買家或賣家催促盡快完成交易便要提高警覺。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

根據香港法例，詐騙行為觸犯《香港法例》第210章《盜竊罪條例》16A條「欺詐罪」，最高刑罰為監禁14年。