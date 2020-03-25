大嶼山村屋改裝成大麻種植場　警拘2水電工檢1400萬大麻

不法分子窺準大嶼山的村屋位置偏遠、人流較少，適合從事不法活動，將村屋改建成大麻種植場。警方根據線報，昨日（24日）在大嶼山芝麻灣十塱涌口拘捕2名男子，並村屋內檢獲檢獲529株大麻植物、4.65公斤大麻製成品，總值約1400萬元。涉案村屋內加裝了太陽燈、放濕機，又有營養液及包裝工具，被捕男子報稱任職水電工，涉嫌「種植大麻」被拘留調查。警方指因應近日政府的封關措施，不排除有不法分子會轉移在香港擴展或開設大麻種植場，將繼續調查及打擊有關罪案。

警方在村屋搜查，檢獲529株大麻植物、4.65公斤大麻製成品，總值約1400萬港元。（陳蕾蕾攝）

警方毒品調查科行動組高級督察吳龍交代案情，指探員根據線報及深入調查，昨（24日）午於大嶼山芝麻灣十塱涌口一間村屋外採取行動，截查34歲姓曾及姓許男子，他們均報稱是水電工，當時身上並未搜到毒品。警方其後到2人租住的2層高村屋搜查，檢獲529株大麻植物、4.65公斤大麻製成品，總值約1400萬元；警方又在場內搜出太陽燈、放濕機、營養液及包裝工具。

吳龍指，被捕人士租用上址村屋超過1年，並將地下及一樓房間改裝成大麻種植場。由於種植大麻須嚴格控制溫度及濕度，檢獲的工具相信有助培養大麻。警方以涉嫌「種植大麻」，將2人扣留調查。吳龍指，過往不法分子多經網上銷售大麻，而今次檢獲的大麻植物已成形，接近可加工狀態，故相信今次行動及時搗截一批毒品輸入市場。

警方在場內檢取太陽燈、放濕機、營養液及包裝工具，相信有助培養大麻。 （陳蕾蕾攝）

吳龍表示，不法分子多選用面積大、偏遠的村屋或人流較少的工廠大廈，以此改建為大麻種植場。惟種植場會發出異味，且種植大麻須更換肥料及泥土，不法分子或有可能在種植場附近傾倒泥頭，警方呼籲市民如發現相關可疑行為，可通知警方。

警方指因應近日政府的封關措施，不排除有不法分子會轉移在香港擴展或開設大麻種植場。吳龍續指，根據政府統計，2019年首3季使用大麻的人數，較2018年同期上升7.7%，使用率及需求上升也是不法分子在港開設大麻種植場的原因。而警方於去年12月底及前日（23日）亦曾搗破2個大麻種植場，並檢獲209公斤大麻植物及製成品。警方強調會加強執法行動，打擊非法販運毒品行為，本案不排除會有更多人被捕。