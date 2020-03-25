新冠肺炎│多人違隔離令　母報警舉報女兒　酒店職員截停外籍漢

新型冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）肆虐全球，香港政府規定從除內地以外，所有抵港人士都必須接受14天隔離檢疫，其中從機場入境人士需佩戴電子手帶作監察。惟連日來多區都出現涉嫌違反隔離個案，除了有人戴着手帶擅自離家，亦有人將手帶剪斷移除。警方今日接獲最少14宗相關報案，其中5人被送往檢疫中心，包括有母親發現女兒離開寓所，「大義滅親」報警；亦有於酒店隔離的外籍人士甫踏出酒店，即被職員阻止。

一名戴有手帶的外籍男子從酒店步出，即被酒店職員截停及報警處理。（區議員袁嘉蔚 Tiffany Yuen Facebook圖片）

需隔離外籍漢欲離酒店 職員阻止兼職警

由今早7時起，警方共接獲最少14宗有關懷疑有戴手帶人士違反檢疫令的報案，當中最少5人被送往檢疫中心。今午12時許，一名戴有電子手帶的外籍男子於香港仔石排灣道奧華·時尚精品酒店步出，於酒店門外被職員即時截停及報警。到場警員指事件需由衞生署負責，至下午約4時，警方及衞生署人員再到場，該名外籍男子由專車接走。

區議員袁嘉蔚：行為不負責任

警方稱今午接獲該宗「求警協助」案件，指一名外籍男子疑違反隔離令，其後於酒店發現該名男子，他已被送往檢疫中心。田灣區議員袁嘉蔚指，據悉外籍男申報於上址酒店進行14 日強制檢疫，現已被送往駿洋邨檢疫中心，酒店事後已於大堂等位置進行全面消毒。袁認為返港後如需強制檢疫的人士理應自律留在指定地方，擅自離開處所的舉動會令社區恐懼，是不負責任行為。

女兒擅離寓所 母報警尋人

另外，今午約2時半，一名懷疑違反隔離令女子，於銅鑼灣希慎廣場對開的啟超道被警員截查。網上流傳的圖片可見，該名女子坐於地上，3名分別戴口罩及身穿防護衣的警員正在場處理，衞生署人員其後到場，將女子送往檢疫中心。據悉涉事的31歲女子於今早經機場返港，其母親下午發現女兒離家，於是報警；警方其後於希慎廣場對開尋回該女子，當時發現她的手帶已遺失。

除以上述2宗案件，今早7時，有人於何文田窩打老道75號對開，發現一名戴上手帶的女子於上址等巴士，該名女子其後亦被送往檢疫中心。至上午10時許，一名戴手帶的男子在鶴園馬頭圍道23號對開出現，警員調查後發現他擅離寓所，男子其後亦被送往檢疫中心；而下午3時許，西環西安里10號一名戴手帶男子於上址出沒，其後被送往麥理浩夫人度假村檢疫中心。