新冠肺炎│湖北返港即往機場廁所清潔清毒　港漢：洗乾淨先搭車

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎，COVID-19）肆虐，港府今明（25及26日） 兩日派第二輪包機接載超過500名滯留湖北省的港人返港，首班包機於傍晚約6時抵港。有港人夫婦到埗後，隨即於機場廁所進行個人清潔消毒，「洗得乾淨啲先搭交通工具」。雖然今批入境人士毋須佩戴監察手帶，但仍要回家利用手機定位，進行14天家居隔離，港男表明為了防疫「會好乖留喺屋企」，以免萬一染病會傳染他人。 此外，有單親媽媽帶着2名年幼兒子於湖北山區旅行期間遇封城，今晚終於回港，她指出，港人在港有醫療保障，長期逗留異地有很大影響，「返到香港感覺安全啲」。

楊氏夫婦到埗後，前往機場廁所進行個人清潔消毒。（黃廸雯攝）

機場廁所消毒再搭車 港漢：會好乖留喺屋企隔離

打工仔楊氏夫婦農曆新年前往湖北省黃石市，因封城而在當地滯留逾2個月，他們大感「返到嚟真都好幸運！」。楊先生表示，封城初期曾多次求助，但得不到回覆，駐武漢辦「連留言都冇位」，感到十分徬徨。由於身處的地區是武漢周邊城市，第一輪包機無被安排回港，「可能唔係咁急」。對包機返港，他表示「要唔要畀錢都好感恩，因為真係離開唔到，（在當地）連村口都離開唔到，我哋自己真係返唔到嚟」。

楊先生稱，他們會先利用衞生署派發的消毒酒精，於機場廁所進行個人清潔，再乘車回荃灣家中隔離，「洗得乾淨啲先搭交通工具」。他指，雖然毋須佩戴監察手帶，但回家要進行手機定位，家居隔離14天。他擔心如染病會傳染家人及社區，「傳染畀人都唔好，會好乖喺屋企」。說罷，夫婦各自前往廁所進行清潔。

單親媽媽杜女士帶同兩名分別16個月同4歲大兒子返抵本港。（黃廸雯攝）

單親媽帶2幼子湖北山區滯留 稱回港有醫療保障

單親媽媽杜女士帶同2名分別16個月同4歲大兒子返抵本港，「返到香港感覺安全啲」。她稱，約2個月前與友人到湖北旅行，原計劃逗留數周，詎料到埗不久即突然封城封村，無法返港。母子3人居住在湖北山區地方，該處無確診個案，封城期間「都係困喺屋企」，物資不至十分短缺，僅稱「2個月嚟好少食肉」。

杜女士於湖北時曾聯絡政府，她指當地政府及港府人員的聯繫緊密。杜女士雖然戴上口罩，然2子卻無戴口罩，她解釋：「（兒子）整掉好多個，戴唔到！」她初時對乘搭包機較擔心，憂機上有人感病。友人告知她近日香港疫情較嚴重，她稱會盡量留到家中，現時全球疫情均嚴重，有少許覺得無處可逃。母子都是香港人，她坦言「香港戶籍有醫療保障」，內地始終不是香港地方，長期逗留對生活影響很大，所以回港。

邵先生表示，病毒傳染性很高，本港社區密度高，擔心交叉感染。（黃廸雯攝）

憂港社區密度高易交叉感染

邵先生趁農曆新年回鄉探親，同樣於黃石市滯留2個月，其間獲港府安排送遞哮喘及支氣管炎藥物。他感謝港府安排接大家回港，指武漢交通未開通，沒有辦法離境，港府考慮到市民的難處作了即時的安排，又指包機安排很好，座位安排間隔得當。

湖北返港人士毋須帶監察手帶，邵先生認為隔離要靠市民自覺。他稱，每個人都應該很自覺地在家檢疫，因為這不是個人的事情，「為了社市的安全、家庭的安全、社區的安全，都應該去做，這是每個人的責任」。他指湖北已多日無新增個案，他將在家中進行14天隔離，不會住酒店。

邵先生認為香港有沙士經驗，港府的防疫措施即時，但目前「還是有一點點擔心」，因為病毒傳染性很高，本港社區密度高，他希望大家小心面對疫情，做好防疫。

李先生一家四口返抵本港，他怒氣沖沖稱「上咗賊船」。他一家住在深圳布吉，兩兒於深圳讀書，在港無住所。他們過年前半個月前往湖北遇滯留，由於農村訊息少，乘搭包機前，他曾向入境處查詢，若返港入住隔離營隔離14天，是否需要支付每人每日200元，合共11,200元，惟一直未獲確切回覆。

今返抵本港仍未獲回覆，他稱，一月至今3個月無工作，目前只餘數千元，若入住隔離營要付費，「我點畀？」，目前只能着胞兄搬走，暫居其家中。又謂湖北解封，原本兒子明日搭火車回布吉可免於在港隔離。