【新冠肺炎】宣傳網購口罩防騙訊息　警新界北派防疫包

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎，COVID-19）虐肆，市民搶購口罩防疫，市面口罩不足，口罩騙案頻生。警方新界北總區防止罪案辦公室聯同各警區警民關係組、耆樂警訊及分區撲滅罪行委員會人員，26日分別於大埔、元朗、屯門和邊界一帶舉行口罩騙案宣傳活動，派發防騙單張、防疫包，提醒市民在進行網上交易時要謹慎。

警方新界北總區防止罪案辦公室聯同各警區警民關係組、耆樂警訊及分區撲滅罪行委員會人員，舉行口罩騙案宣傳活動。（警方提供圖片）

下午3時，屯門警區指揮官江敏強、新界北總區防止罪案辦公室主任羅淑雯、屯門滅罪委員會主席李洪森及一批長者義工，於屯門新墟仁愛堂對出空地進行口罩騙案宣傳活動，向途經市民派發防騙宣傳單張、防疫用品包及播放防騙宣傳短片聲帶，提醒市民在進行網上交易時要謹慎。防疫用品包包括外科口罩及酒精搓手液等。

警方表示，騙徒會利用網上社交/購物平台發放出售口罩的訊息，買家在付款後，卻未能取得應有的貨物。市民在交易前必須核實對方身份方可進行交易，買賣雙方可查閱對方的過往交易記錄、信譽評級和交易評價等才決定提出買賣。如對對方身分有所懷疑，便應立即停止交易。有任何疑問，應立即致電警察「防騙易」熱線18222查詢。