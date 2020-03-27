【新冠肺炎】社署服務暫停　傷殘者一周僅沐浴兩次　壓瘡滲血難抵

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情自今年初爆發以來，社署已暫停多項服務，直至3月初才有限度地恢復部分服務。惟暫停提供某些服務，例如家居照顧服務，對於殘疾人士、長期病患者等而言，造成嚴重影響。 今年64歲的阿國（化名）屬嚴重肢體傷殘人士，日常生活中如洗澡、過床等都需要人協助，近日因社署停止個人照顧服務，加上外傭離職，令他一周僅沐浴兩次，他擔心背部壓瘡會因此而惡化。立法會議員張超雄認為，疫情下對於個別有特殊需要的人士，政府應要考慮他們的需求，向他們恢復及加強家居照顧服務。

今年64歲的阿國（化名）屬嚴重肢體傷殘人士，日常生活中如洗澡、過床等都需要人協助。（黃偉民攝）

四肢傷殘局限阿國只可以坐著或躺著，因此10多年前背部便出現壓瘡，傷口不斷滲出血水，需要隔日洗澡及清理傷口。惟今年1月21日阿國的外傭離職，加上社署的「嚴重殘疾人士家居照顧服務」目前只提供陪診、護理及藥物管理服務，屬個人照顧的上門洗澡服務停止了，令阿國甚為憂心，擔心長期不洗澡身上的壓瘡會更嚴重，「沖涼係一個清潔，係個人衛生，我傷口又有滲血，梗係污糟啦，自己有傷口。」阿國稱，在苦苦的哀求下，社署將他背部的壓瘡當作護理服務，為他提供一星期兩次的洗澡服務，而日常生活則靠朋友擔當臨時家務助理支援。

原本縱使社署停止服務，仍有外傭照顧，惜阿國的外傭於1月21日離職，新的外傭雖然已辦妥工作簽證，但因港府上周禁止非港人入境的政策而未能來港，現時相信要到禁令解除後外傭才可抵港。同時，他亦擔心外傭來港後，若需要在僱主家隔離14日，萬一外傭受感染，作為長期病患的他抵抗不了病毒，希望政府可以協助外傭於酒店或檢疫中心進行隔離。

近日因社署停止個人護理服務，加上外傭離職，令阿國生活受到影響。（黃偉民攝）

對於社署暫停部份服務，阿國稱「於疫情上而言當然有道理，但人道上我覺得冇（道理），我哋一個嚴重傷殘者，個個都可能瞓係床，冇晒服務咁你點。」

阿國稱，這段時間感到很憂心，因為無論是社署或非政府組織都無法得知何時可恢復服務，「好擔心，好多服務都係未知點，冇個方案出嚟究竟幾時可以放寬（服務）。」對於政府在暫停服務時，沒有將弱勢社群的需求納入特別考慮，阿國感到很無奈，希望政府可依據個案的殘疾程度，逐步恢復恆常的家居照顧服務。

社署：有限度服務只提供陪診、護理及藥物管理

社署回應指，因應疫情的發展，社署自今年1月28日起，多次公布有關資助福利服務的特別安排。為了盡量減低疫情在社區擴散的風險，嚴重殘疾人士家居照顧服務（家居照顧服務）及嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（綜合支援服務）在此期間維持有限度服務，基本上只提供陪診、護理及藥物管理服務。有其他特別或緊急服務需要的服務使用者可聯絡其個案經理尋求協助，服務機構會評估服務使用者的實際需要及在保障服務使用者及員工健康的前提下彈性提供支援。

阿國希望政府可依據個案的殘疾程度，逐步恢復恆常的家居照顧服務。（黃偉民攝）

立法會議員張超雄稱，理解社署於疫情下暫停某些服務，惟對於長期需要服務的人士，如獨居長者、雙老及殘疾人士等，他們長期依賴家居照顧服務，該類服務減少後，令他們於生活上面對很大困難。

張超雄認為，對於個別有特殊需要的人士，疫情下家居照顧服務不應減少，「因為佢哋要外出，一來唔夠口罩、二來風險大」，希望政府要考慮他們的需求，恢復及加強服務。