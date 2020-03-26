新冠肺炎│確診女警曾到尖沙咀All Night Long　鄰店生意挫八成

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎，COVID-19）虐肆，本港確診個案逾400宗，一名22歲女警（女）確診成為第428宗病例，今日衞生署記者會上公布，她曾於上周五（20日）與同袍前往尖沙咀諾士佛臺酒吧All Night Long，4天後確診，該酒吧為「蘭桂坊樂隊群組」涉事酒吧之一，多名相關酒吧職員及樂隊成員確診。 《香港01》記者晚上前往諾士佛臺，All Night Long自周二暫停營業，門口張貼告示稱，因全球大流行（Pandemic）疫情，所以關閉至另行通知。該處另一間原設樂隊現場表演的酒吧雖繼續營業，但暫停樂隊表演。有諾士佛臺酒吧東主稱自上周六生意下跌八成。

確診女警曾到尖沙咀酒店All Night Long，目前酒吧暫停營業。（黃廸雯攝）

諾士佛臺酒吧Big Tree東主Sarun Sherchan表示，酒吧剛於本月新開張，上周五仍有很多顧客光顧，但上周六得知All Night Long疑有職員確診，Big Tree人流已銳減，生意下跌八成。酒吧目前提供折扣吸引人流，但並無改善。7名員工輪流放無薪假，Sarun Sherchan則7日無休，由於人流淡薄，酒吧提早於凌晨1時關門。

他指All Night Long自周二開始暫停營業，但他認為對方應更早暫停，現時令諾士佛臺位置的酒吧一同受苦。

疫情之下，Sarun Sherchan原料生意會下降兩成，詎料下跌八成，目前是其艱難時刻，但在香港仍有希望，例如戰勝沙士，他們希望可以在一、兩個月可以度過是次疫情。

Sarun Sherchan指，他不斷提醒員工注意防疫，必需佩戴口罩，桌椅亦較原本擺放疏落，保持距離；現時顧客進入時，酒吧會要求他們使用酒精消毒，亦提供口罩予無戴口罩者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日記者會表示，染疫樂隊所屬公司擁有4間酒吧，包括Insomnia 、Dusk Till Dawn、 All Night Long及Centre Stage，旗下共有9隊樂隊，有逾9成僱員是菲律賓籍人士，全公司共124人，當中有16人確診。公司有提供宿舍，部分成員同住在灣仔恆信大廈，家居上有接觸，工作期間亦有交集，酒吧的職員及樂隊成員亦較密切，因此將該公司逾120人列作緊密接觸者，將獲安排入住檢疫中心。