小西灣廢屋檢1000粒彈殼彈頭及爆炸品原材料　3男被捕

警方今日（26日）根據線報，於小西灣龍躍徑一間廢屋，檢獲約1,000粒彈殼彈頭，同時發現大批硝酸銨及硝酸鉀等化學品，即場拘捕3名男子（21至23歲），懷疑有人製造子彈及爆炸品。有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華指，今次有別於過往大多檢獲一整粒完整的子彈，部分仍未製作完成，有些為空彈殼，而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射。警方目前仍在搜證及調查。

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李桂華於周五（27日）凌晨1時15分左右交代案情，表示周四（26日）下午約5時半，港島總區衝鋒隊人員接獲線報，在小西灣龍躍徑一山坡拘捕3名中國籍男子（21至23歲），並在山坡一間廢屋，檢獲約800粒彈殼、200粒彈頭及火藥，懷疑有人用作製造子彈；同時，亦檢獲一批濃酸、硝酸銨、硝酸鉀等，懷疑有人用作爆炸品。

李指，該批彈殼及彈頭屬手槍及步槍口徑，部分已經組裝、部分仍未製作完成，有些為空彈殼，而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射，有別於過往大多數檢獲一整粒完整的子彈。警方目前仍在調查事件，由於現場面積大，警方需時進行搜證。

警方全晚封鎖現場調查，消息稱，除了彈殼彈頭及爆炸品原材料外，警方亦橡獲弓箭及木棍等。港島總區重案組、爆炸品處理課及O記人員先後到場，除李桂華外，亦有O記警司楊耀宗及警察公共關係科總警司郭嘉銓等。警方檢走多袋證物，其中2名被捕男子遭黑布蒙頭帶走。據了解，警員亦前往附近屋苑富怡花園2座一單位搜查，大批防暴警員到場戒備，多名區議員到場了解。

其中1名被捕男子遭黑布蒙頭帶走，有市民一度叫他提供名字，警員則用手遮掩被捕人口部。（黃廸雯攝）