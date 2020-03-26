【小西灣爆炸品】廢屋檢1000粒彈殼彈頭及汽油彈原材料　3男被捕

警方今日（26日）於小西灣龍躍徑一間廢屋，檢獲約1,000粒彈殼彈頭、大批硝酸銨及硝酸鉀等化學品，懷疑有人製造子彈、汽油彈及爆炸品，當場拘捕3名男子，其中1名疑犯位於富怡花園的單位，亦被搜出懷疑手槍。有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司李桂華指，今次有別於過往檢獲一整粒完整的子彈，部分仍未製作完成，而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射。O記已接手調查事件。

+ 2

被捕3名男子，其中一人20歲、另兩人23歲，同涉「藏有攻擊性武器」、「無牌管有槍械」或「彈藥」及「藏有工具可作非法用途」被捕，正被扣留調查。警方表示，行動中檢獲一批攻擊性武器、懷疑爆炸品、一批子彈及一批汽油彈原材料。

李桂華於周五（27日）凌晨約1時交代案情時透露，周四（26日）下午約5時半，港島總區衝鋒隊人員接獲線報，在小西灣龍躍徑一山坡廢屋，檢獲約800粒彈殼、200粒彈頭、火藥及製彈工具，懷疑有人用作製造子彈；同時，亦檢獲一批濃酸、硝酸銨、硝酸鉀等化學品，懷疑有人用作爆炸品。涉案3名中國籍男子當場被捕。

李指，該批彈殼及彈頭估計可用於手槍及步槍，部分已經組裝、部分仍未製作完成，有些為空彈殼，而所檢獲的彈頭圓滑，相信未曾發射，有別於過往大多數檢獲一整粒完整的子彈。至於是否涉及反修例，警方目前仍在調查中，由於現場面積大，警方需時進行搜證。

警方全晚封鎖現場調查。消息稱，除彈殼彈頭及爆炸品原材料外，警方亦檢獲弓箭及木棍等武品。港島總區重案組、爆炸品處理課及O記人員先後到場，除李桂華外，亦有O記警司楊耀宗及警察公共關係科總警司郭嘉銓等。警方檢走多袋證物，其中兩名被捕男子，先後遭黑布蒙頭帶走。

警員亦將其中一名疑犯，押返附近富怡花園2座一單位搜查，大批防暴警員到場戒備，多名區議員到場了解。直至凌晨2時許，才將疑犯帶走，同時檢走利刀、箭及懷疑手槍等證物。

警方將其中一名疑犯押返富怡花園單位搜屋，並檢走懷疑手槍、利刀等證物。（劉定安攝）

其中一名被捕男子遭黑布蒙頭帶走，有市民一度叫他提供名字，警員則用手遮掩被捕人口部。（黃廸雯攝）

一名疑犯被黑布蒙頭帶走。