【新冠肺炎】第二輪湖北包機返抵　港人憶身處重災區：睇到好多嘢

新型冠狀病毒病（俗稱武漢肺炎，COVID-19）肆虐，港府派第二輪包機接載滯留湖北港人，今日（26日）兩包機共接載277人返港，連同昨日共558名滯留人士返港。滯留人士抵港後，紛紛表示心情輕鬆、開心，「返到自己屋企」。他們憶述湖北封城滯留期間，曾面對口罩不足，須在家隔離，管制嚴厲，到處有人巡邏，有人曾稱身處重災區，「睇到好多嘢」。他們指湖北疫情初期嚴重，後期已大為改善。

港府第二輪兩包機接滯留湖北港人回港。（林振華攝）

張小姐回湖北探望父親，至今回港，一共逗留67天，她稱每天數日子「唔知幾時返到嚟（香港）」，獨女留在香港家中。67天每日看新聞，「感受好多」，香港雖然有疫情，但她並不擔心，因為曾身處重災區，「睇到好多嘢」，當地政府教授了很多防疫知識，例如需與人保持距離等，她指，當地管制嚴厲，村民不可近距離接觸，到處有人巡邏。

熊小姐自1月16日返湖北探望父母，詎料數天後公布疫情及封城安排，「如果我哋知道就唔會返去」，她指在湖北期間，「我哋都好驚，好少出街，唔敢出街！」，現在「返到香港心理好輕鬆，返到自己屋企！」，她感謝政府包機接滯留人士返港。熊小姐就家居隔離14日，已託友人為她買餸，「接觸多（人）唔好，接觸一個朋友就得喇」。

張小姐回湖北探望父親，逗留67天終返抵香港。（林振華攝）

田先生農曆新年前前往湖北，他指，武漢突然封城，疫情嚴重，感到「好驚」，香港家人亦擔心其情況，後來情況已緩和。在湖北期間，他須在家中隔離，只在丟垃圾及到樓下領取餸菜時，戴口罩外出，看不到市面情況，外出時「梗係有少少驚」。他稱，初時口罩不足，一個口罩使用兩天，後來獲派口罩。田先生從事地盤工作，已多月無開工「好受影響」，返抵香港感「好開心，好開心」。

王小姐前往湖北探望在當地生活的丈夫及約7個月大兒子，該處離武漢需1.5小時路程，至今逗留了兩個月，她稱回到香港心情好，「放鬆啲，開心，感覺安全，係自己屋企！」她原從事美容業，已無工作逾年，為搵工返港。她稱兒子年紀小，日後才安排父子回港。由於同住的外婆年長，她將在外完成14天隔離才回家。