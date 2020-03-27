【小西灣武器庫】藏子彈、爆炸品原材料　警：相信供應暴力示威者

昨晚（26日）警方根據線報，在小西灣龍躍徑附近一間荒廢石屋發現約800粒彈殼、200粒彈頭、一批火藥和化學品，懷疑有人於石屋內製造子彈及爆炸品，先後拘捕4名男子。警方於石屋檢獲真子彈、彈殼、彈頭及火藥原材料等，現交代案件情況。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，昨日傍晚6時許，接獲線報指石屋有可疑人，港島衝鋒隊登山發現有3名20至23歲男子，在石屋內發現疑似子彈、化學品及武器，於是將3人拘捕。開初由東區重案組及港島區重組調查，其後交由O記調查。警方經調查，初步上址有人製造子彈及爆炸品。O記在柴灣區拘捕一名35歲男子，4人仍被扣查，警方不排除有更多人被捕。李桂華表示，石屋為二戰前軍事設施，主要用作防空用途，現時間中會有非法入境者逗留，石屋外有發電機用作供電及照明。

楊耀宗警司表示，現場檢獲炸藥原材料及子彈，包括硝酸鉀、硝酸銨、強酸、電子磅，可用作製造炸藥，混合硝酸鉀、硝酸銨及強酸，配合技術及混合，可製作爆炸品。楊耀宗警司指，市面容易購買，硝酸銨較多恐怖份子使用。現場檢獲大量子彈，包括800多粒不同口徑彈殼，部分彈殼連火帽、部分曾使用9mm口徑彈殼、10粒長槍子彈、200多粒彈頭，及製造子彈工具，包括壓床機及黑火藥。楊耀宗形容現場有一定規模，絕對有能力製作可發射的子彈。

劉雲達總督察表示，彈藥包括案中涉及的彈殼及彈頭，「無牌管有槍械或彈藥」最高可被監禁14年，「無牌管有或製造爆炸品」，最高可被監禁14年，若爆炸品造成傷亡，可被判終身監禁。李桂華表示，相信製造者製造彈藥、爆炸品，希望供應暴力示威者使用。他指現場環境很危險，有一部發電機，但非常接近爆炸品，若發生爆炸後果不堪設想，又指疑犯肆意試用槍械、子彈、弓箭，可能會誤傷途人。

李桂華指，會追查原材料如何進入香港、供應何人，不排除會有更多人被捕。被問到警方如何肯定供應暴力示威者，李桂華指「幾肯定這些物品將會、很希望能夠在一些暴力示威現場使用，而且覺得有其他人使用。」他指不排除疑犯自己使用，但情報顯示會有他人使用。李桂華指，800粒子彈可能奪去800條人命，警方非常重視案件，雖然子彈自製，火力未及軍事或商業用途子彈，但有一定殺傷力。