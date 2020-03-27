平民版安心偷食│的士客偷情對話流出　律師﹕是否洩私隱關鍵在…

社交網站瘋傳一段的士男女乘客的對話片段，雖然未有見到兩人樣貌及車內情況，但親暱對話內容全被披露，喝醉了的男方要求女方到其家中短聚，疑在車廂內有親暱舉動，女方卻提及被丈夫催促回家，其間不斷叫「唔好啦」。男友癡纏要求無果，終把女方送回家，兩人約定翌日再見面。 網民把事件形容為「平民版安心偷食」，聯想到藝人許志安與黃心穎在的士內親熱片段被公開，當時有律師指的士司機或違私隱，可能面臨民事索償。今次網上瘋傳的短片只公開的士乘客對話，又是否違反《私隱條例》? 律師表示，由於片段未有公開當事人的樣貌，對話內容如果未能令人推斷出事主身份，即不算披露個人資料，不會違反《個人資料（私隱）條例》。律師指片段被公開後，女方或面對婚姻破裂而蒙受損失，則可向司機民事索償。

瘋傳的片段長約6分鐘，顯示一對男女牽手登上的士後座，然後柴灣方向出發，2人甫登車，司機已指男方似喝醉。男方要求女方隨他回家，但女方透露自己有丈夫已回家，嘗試拒絕，但最終抵不過男方要求，答應陪他一會，兩人疑在車廂內有親熱舉動，女方不斷稱﹕「唔好啦，返屋企先，司機會聽到呀。」女方話中夾着喘息聲。行車途中，女方接獲丈夫來電，她接聽時稱「Honey」，又指自己正乘的士回家，最終她拒絕男方邀約，但承諾翌日再聚，並會穿上裙子，片段以的士到達目的地作結。

去年「安心事件」中，藝人許志安及黃心穎作為公眾人物，在的士後座「偷食」的片段曝光而惹起全城哄動。當時私隱專員公署表明，若收集資料並旨在或能夠識辨個別乘客的身份，以及用於收集資料目的以外的用途，本質上已屬侵犯乘客個人資料私隱，亦有可能違反《私隱條例》下的資料收集及使用原則，並呼籲當事人提出投訴以作執法。

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而今次「平民偷食」事件，律師會前會長熊運信表示，由於香港沒有肖像權，即使將2名當事人樣貌放上網亦無違法，而違反《私隱條例》的前提是利用當事人的個人資料去做一些事，但今次片段未有披露個人資料及身份，並不算違私隱，如片段中司機曾向乘客索取不公開片段的費用，則屬勒索。

執業大律師陸偉雄則表示，行駛中的的士屬半私人空間，如果是在私人空間如家中、辦公室的內容被公開即屬違私隱。但今次影片中，2名當事人的樣子被打格，根據《私隱條例》，不可以在未得當事人批准下披露個人資料而可識別當事人身份，但因為事主面容被遮蓋，片中只有對話及情景，未必可以斷定事主身份，故不一定違《私隱條例》。

至於民事索償上方面，當事人可提出司機披露影片令其蒙受損失，例如因影片公開而令她離婚或導致經濟損失。然而，片段未必可以直接指出當事人身份，如果當事人索償，恐會「對號入座，得不償失」。陸偉雄指，事件中的司機未必有法律責任，但應受到道德譴責，「唔應該將段片放上網」。