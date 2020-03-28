【新冠肺炎】連鎖食肆「Set場」　譚仔三哥膠帶黏餐桌、同枱限2人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全港食肆今日（28日）晚上6時起需執行「限客令」，包括全店最多只能坐一半人，而枱子之間需相隔最少1.5米，以免市民外出用膳時近距離交叉感染病毒。《香港01》記者今早（28日）走訪不同連鎖食肆觀察情況，其中位於紅磡黃埔花園的「譚仔三哥」米線店，有職員將紅色膠帶黏在餐桌上，示意每枱最多只能坐2人。

紅磡黃埔花園「譚仔三哥」有職員將紅色膠帶黏在餐桌上，示意每張餐桌只能坐2人。（郭倩雯攝）

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特區政府宣佈今日（28日）傍晚6時起，餐廳每枱不可多於4人、每張餐枱須距離最少1.5米。位於黃埔花園的「譚仔三哥」職員指，店內每張餐桌距離已不少於1.5米，該店原本可招待80多人，新政策下只能招待40人。職員將餘部份枱櫈移至一旁，然後利用「圍封」的餐桌放置外賣，「呢排門市生意差咗，但多咗人叫外賣」。現場可見，客人進入店內餐廳前，必須量度體溫，以確認沒有發燒，而店內亦提供酒精搓手液。

黃埔花園的另一連鎖食肆「吉野家」亦於早上「Set場」，職員於距離少於1.5米的餐桌貼上「暫停使用」的告示，並且收走長櫈，以防多名食客同枱用膳。

3月28日傍晚6時起全港食肆實施「限客令」政策內容：

所有持牌的酒樓、食肆、咖啡店、酒吧等最多可接待的客人數量，為其提供座位數量的一半枱與枱之間最少要有1.5米距離或有其他分隔安排每枱不可多於4人食肆內的顧客和工作人員均須佩戴口罩，顧客進食期間除外所有人進入食肆前須量體溫，食肆也要提供消毒潔手液供進入食肆的人士使用