內地人操控釣魚機賭檔　運作半年洗近7千萬黑錢　深水埗警拘3主腦

警方搗破內地人操控非法賭博集團，拘捕29人，包括3名內地男主腦。深水埗警區人員昨日（29日）進行打擊非法賭博行動，突擊搜查深水埗及旺角多個單位，搗破4個非法釣魚機賭檔，並拘捕28人。進一步調查，警方今日再拘捕1人。警方表示，該犯罪集團相信由一批內地人操控，運作約半年，總營利約1440萬元，涉及「洗黑錢」總共約6900萬元。

深水埗警區特別職務隊人員及深水埗警區反三合會行動組經情報分析及深入調查後，昨日（29日）上午9時許進行打擊非法賭博行動，突擊搜查深水埗區及旺角區分別位於南昌街、福華街及彌敦道的單位，搗破4個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕28人。

28名被捕人士年齡介乎25歲至57歲，當中兩名分別39歲及41歲男子涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）；6男1女涉嫌「經營賭博場所」；4男4女涉嫌「管理賭博場所」；另有4男1女年齡介乎25歲至57歲涉嫌「藏有攻擊性武器」，其餘人士則涉嫌「在賭博場所內賭博」。

行動中，警方檢獲18部電子遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器、約10萬元賭款、伸縮警棍、壘球棍及高爾夫球棍等。

行動中檢約10萬元賭款。（警方提供圖片）

警方調查相信犯罪集團相信由一批內地人操控，被捕的39歲及41歲男子涉嫌為集團主腦，今日再拘捕另1名40歲內地男主腦，涉嫌「洗黑錢」及「經營賭博場所」。警方表示，該犯罪集團已運作約6個月，經營多個非法釣魚機賭檔，總營利約1440萬元，涉及「洗黑錢」總共約6900萬元。