【中女MMA】三女旺角街頭肉搏混戰　口罩飛脫　唾沫橫飛

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，政府勸籲市民減少聚集及保持適當社交距離，更要避免身體接觸防疫。惟近日網上流傳短片顯示，有三名女子在旺角街頭不知何故初而口角，繼而動武，期間打到口罩飛脫，互罵時更口沫橫飛，衞生情況實在令人堪憂。三女經一輪混戰後最終扭作一團，齊齊倒地，需由途人扶起，分隔眾人制止。

根據網上片段顯示，現場相信是旺角登打士街一間便利店外，一名紅衣女子在店外與兩名分別身穿黑衣及灰衣婦人爭執，當時三人都戴着口罩互相指罵，期間紅衣女子與黑衣女子越鬧越暴躁，並開始有所動作，二人不斷拍打對方頭部，有人大叫：「你打我呀！你打我呀！」

鏡頭一轉，紅衣女的口罩在混亂間飛脫落地，她十分不滿，一邊爆粗一邊衝前推開黑衣女，並扯走其口罩，兩人再次扭作一團，黑衣女大叫一句「你帶頭打人」後被推倒地上，她疑頭部着地，雙手抱頭後哀鳴一聲。

中女MMA連環圖：

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齊齊倒地 由途人分隔

此時，一直在旁叫罵的灰衣女見黑衣女「戰敗」倒地，遂加入戰團，她箭步衝前，伸出雙臂箍實紅衣女上肢並猛扯頭髮，被「鎖死」的紅衣女不斷掙扎，處於劣勢，剛爬起身回過神來的黑衣女亦趁機反撲，奮力猛打。

現場有不少人圍觀，有人勸交，亦有人大喝，「喂！停手唔好打」，但三女當「耳邊風」繼續混戰，在打到難分難解下三人同告倒地，躺在一輛私家車旁，多名男士上前扶起她們並分隔，「放手啦唔好打呀」，紅衣女在途人扶起後心有不甘，喝罵：「兩個打一個！」又摸着自己的後腦怒斥黑衣女：「你啲口水呀，死八婆，死八婆！」繼而起飛腳踢向黑衣女身體，灰衣女亦順勢「攞尾彩」，一掌摑向紅衣女。