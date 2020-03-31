【8.31七個月．直播】示威者叫口號　警舉藍旗截查青年

去年8月31日，警方速龍小隊及防暴警進入太子站月台及車廂進行驅散，並向車廂內人士揮棍、噴椒，不少人質疑警方當晚的執法，又要求港鐵公開站內閉路電視片段。每月月尾當日，網民均發起太子站獻花活動，大批示威者聚集及包圍太子站及旺角警署，多次釀成警民衝突。網民今（3月31日）亦一如既往，於晚上8時舉辦獻花活動，將是禁止多於4人在公眾地方群組聚集的規例生效後，首次與反修例相關的活動。 【19﹕50】防暴警在太子道西及砵蘭街行人路戒備。有人在太子道西及砵蘭街交界的元朗冰室外聚集叫口號，防暴警舉藍旗。防暴警其後在元朗冰室外截查6至7名青年，並將他們帶至橫街作搜查。 【19﹕33】防暴警在優之良品外截查青年，並拉起索帶劃出記者採訪區。警方截查10分鐘後，帶走該名青年，據悉他沒帶身份證。

【19﹕27】現場的行人過路處交通燈轉為綠色時，有防暴警走至馬路中心戒備。

【18﹕40】警方再度要求在對面行人路聚集的人士立即散去，否則會進行檢控。其後，有防暴警要求聚集人士離開。

【18﹕09】油尖旺區議員林兆彬表示，他們到場的原因，是為了與警方理論不要阻市民獻花。因鐵欄是港鐵範圍，而港鐵沒有要求警方清走鮮花及圍封現場，油尖旺區議會通過「反對警方清花」的動議，可惜無法阻止警方行動，故區議員到場收集市民的鮮花。

【17﹕45】有約10名防暴警員以雪糕筒及膠索帶圍封太子站B1出口對開的獻花位，該出口仍然運作。現場下大雨，有約5名當區區議員手持白色鮮花，冒雨站在索帶外。警方亦以擴音器表示，在太子道西及彌敦道聚集人士，由於疫情嚴峻，為免增加社區傳播風險，要求在場人士離開。

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因應疫情，政府日前根據第599章《預防及控制疾病條例》的公共衛生緊急事態規例，公布禁止多於4人在公眾地方聚集的措拖，並在周日（29日）凌晨零時起生效。行政長官林鄭月娥今早（31日）表示，警方目前以口頭解釋及警告的方式執法，但不排除日後會不經警告，直接向違例人士發出2000元罰款告票。