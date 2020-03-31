【8.31七個月】「限聚令」實施後首辦獻花活動　警膠帶圍封太子站

去年8月31日，警方速龍小隊及防暴警進入太子站月台及車廂進行驅散，並向車廂內人士揮棍、噴椒，不少人質疑警方當晚的執法，又要求港鐵公開站內閉路電視片段。每月月尾當日，網民均發起太子站獻花活動，大批示威者聚集及包圍太子站及旺角警署，多次釀成警民衝突。網民今（3月31日）亦一如既往，於晚上8時舉辦獻花活動，將是禁止多於4人在公眾地方群組聚集的規例生效後，首次與反修例相關的活動。

【18﹕40】警方再度要求在對面行人路聚集的人士立即散去，否則會進行檢控。其後，有防暴警要求聚集人士離開。

【18﹕09】油尖旺區議員林兆彬表示，他們到場的原因，是為了與警方理論不要阻市民獻花。因鐵欄是港鐵範圍，而港鐵沒有要求警方清走鮮花及圍封現場，油尖旺區議會通過「反對警方清花」的動議，可惜無法阻止警方行動，故區議員到場收集市民的鮮花，笑言做「人肉祭壇」。

【17﹕45】有約10名防暴警員以雪糕筒及膠索帶圍封太子站B1出口對開的獻花位，該出口仍然運作。現場下大雨，有約5名當區區議員手持白色鮮花，冒雨站在索帶外。警方亦以擴音器表示，在太子道西及彌敦道聚集人士，由於疫情嚴峻，為免增加社區傳播風險，要求在場人士離開。