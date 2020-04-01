駐港解放軍直升機失事1日後才公佈　朱凱廸質疑當局隱瞞內情

駐港解放軍一架直升機，前日下午（30日）在大欖郊野公園一帶訓練期間失事，直至昨晚（31日）才透過政府新聞處公佈，指無人受傷。立法會議員朱凱廸質疑當局隱瞞逾24小時，並引述村民聞直升機於謝屋村附近發出怪聲，其後多架直升機飛往該處，又疑因大霧折返；亦有人指昨早已在甲龍林徑發現解放軍及警方封鎖線，朱質疑當局隱瞞現場可能有死傷者、或不可公開的物資及軍事資料等。

朱凱廸昨晚在facebook發文指，有八鄉村民於前日5時聽到直升機聲響，但聲響在謝屋村後山附近伴隨怪聲後便消失，當時大霧，並未見任何煙火，惟其後有多架直升機輪流飛往該處，疑因大霧陸續調頭。朱又引述行山人士指，昨早9時許在八鄉甲龍林徑附近，發現解放軍和警察設封鎖線，相信當時港府已得悉意外。

文中，朱凱廸表示「不能確定解放軍隱瞞意外24小時的原因」，並懷疑當中的原因包括「不希望洩露軍機型號等軍事資料、不希望記者拍攝到未經清理的現場和死傷者照片、機上載有不可公開的物資等。」

駐港部隊新聞發言人韓鈾中校，昨晚8時05分透過政府新聞處發聲明，指前日（30日）下午，駐軍一架直升機，在大欖郊野公園一帶執行飛行訓練任務時失事，事故並未涉及任何民居受損或市民受傷。駐軍會根據駐軍法處理及調查事件，保安局會繼續與駐軍了解事件。而《香港01》記者問及失事位置、有否駐軍人命傷亡、直升機是否已尋回等問題，聲明中並未有回覆。

朱凱廸facebook全文如下：