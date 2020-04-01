貨 Van、學童校巴疫情下非法載客　警放蛇拘3男司機

警方打擊汽車非法載客行為，放蛇截獲2輕型貨車及1輛學童校巴，事件中3名男司機被捕。新界南總區交通部特遣隊今日（1日）中午派員喬裝乘客，使用手機程式電召兩輛輕型貨車，分別在葵涌大連排道登車前往沙田牛湖托街，以及在葵涌貨櫃碼頭路登車前往沙田黃竹洋街，車資均為123元。當抵達目的地後，警員隨即表露身份，把39歲姓林及47歲姓周男司機被捕；另外，警方收到情報，指沙田科學園一帶有學童校巴以每程5元接送地盤工人前往大學火車站。警方今午5時許派員喬裝乘客登上該學童校巴，於抵達大學站後隨即表露身份，拘捕61歲姓孫男司機。

3名涉案司機涉嫌干犯「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「駕駛汽車時沒有第三者保險」，各人現已獲准保釋候查，5月下旬向警方報到。涉案的輕型貨車及學童校巴被拖往大欖涌汽車扣留中心檢驗。

非法出租載客無第三保 籲市民勿租用

非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月；另外根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。