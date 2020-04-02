【有片】上水44A小巴橋面左搖右擺擦石壆　乘客搶軚驚呼

網上流傳片段一輛上水44A小巴昨日（1日）下午時份，駛至元朗公路往屯門方向時突然左搖右擺 ，切雙白線後非常靠近高速橋邊擦石壆。乘客驚呼，客不斷要求司機停車，有人放聲痛哭，但司機不為所動。男乘客上前搶軚控制小巴，另有人打開車門。 《香港01》到屯門西鐵站下小巴站了解，站長確認涉及44A號小巴線，但仍在查找涉事司機了解事件。他認為乘客可先了解司機精神狀態，不宜驚呼甚至搶軚，尤其片中所示正在高速公路行駛。負責人則表示涉事司機60多歲姓盧，過去4年沒發生交通事故，事發後思維清晰。警方指昨日下午4點半左右，接獲「投訴」個案，今早有交通警到小巴站調查。

交通警在屯門西鐵站小巴總站尋獲涉事小巴。（鄧栢良攝）

一輛上水44A小巴昨日（1日）下午時份，沿元朗公路往屯門方向行駛時突然左搖右擺 ，引起乘客恐慌，車內片段在網絡瘋傳。片段初期乘客鼓譟，有乘客對司機說：「喂！司機停車！」、「你真係玩嘢呀，咁樣嘅。你唔舒服停車呀嘛！」然後見小巴疑切雙白線後非常靠近左方高速橋邊擦過。乘客驚呼，「天橋嚟架呢度！返返去右邊！」不斷要求司機停車。「阿叔唔該你停！救命呀！停呀！停車呀！」有人放聲痛哭，但司機不為所動。小巴先後兩度靠近路壆，第二次時造成震動。男乘客上前搶軚控制小巴，另有人打開車門。

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警方指昨日下午4點半左右，接獲「投訴」個案，今早有交通警到小巴站調查。《香港01》到屯門西鐵站小巴總站了解，負責人潘女士指涉事60多歲姓盧司機已被停職，形容他性格不暴躁，而且在職4年沒有發生交通意外，身體亦無特別病痛，聘請時通過試車。她表示昨日盧司機向公司交代情況時思維清晰，稱被大車逼向路邊，需要公司調派另一輛小巴過客，而現場無人受傷。

她認為乘客拉開車門更加危險，而司機落高速橋時未必能立即停下，要在路邊停，相信小巴當時沒有偏離路線。

站長亦確認涉及44A號小巴線，但仍在查找涉事司機了解事件。他指出司機是否本身身體狀況有問題仍是未知之數，不能單憑片段判斷對錯，而乘客要求停車，他質疑：「有人嗌停車你就停車，唔係站頭呀，嗰條高速公路咖，行緊100（公里時速）咖，你嗌停就停呀？」又批評乘客搶軚更危險，大叫更會騷擾司機。

他表示會了解涉事司機年紀及身體情況再處理，但指小巴司機大多為退休人士「搵茶錢」，不存在多駕駛賺更多錢的情況。他稱乘客可先了解司機精神狀態，不宜驚呼甚至搶軚，可拍他看看有無反應，如果完全暈倒咗或睡了則真的有危險，否則在高速公路搶軚更加危險。