中年漢石頭爆車窗偷竊被捕　涉32宗案金額由5元至3.6萬　

警方拘捕一名54歲男子，涉嫌32宗車內盜竊案，遭盜竊的車輛共有54輛，分佈在全港14區，共有7.6萬元財物被偷走。被捕人士聲稱 無業，案件中單一損失最高金額為3.6萬元，最低為5元。

涉及32宗車內盜竊案，發生於港九、新界多區，地區包括大埔、上水、屯門、葵荃、大嶼山、北角、將軍澳等14區。（郭倩雯攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸警司稱，3月27日至3月29日期間，大埔警區接獲4宗車內盜竊的案件，涉及的車輛主要是泊在多層停車場內，警方經深入調查及翻查閉路電視後，鎖定一名目標人物。經再進一步調查時，懷疑該名目標人物涉及3月27日至3月31日期間發生於港九、新界多區的多宗車內盜竊案件，地區包括大埔、上水、屯門、葵荃、大嶼山、北角、將軍澳等14區。

大埔警區人員於3月31日聯同新界北刑事總部作出聯合行動，於當日下午在黃大仙區拘捕一名54歲男子，涉嫌32宗車內盜竊案，涉及54輛車輛。警方懷疑犯人沒有聚焦單一地區作案，是為了增加警方的執法難度。案件現時交由大埔警區重案組第3隊跟進。

犯人作案時主要針對停泊在多層停車場內的貨車，用隨手撿來的石頭打爛車輛玻璃，再偷走車內的財物；同時犯人亦會對舊款的私家車落手，相信是因為防盜系統較落後，案件中涉及財物總值為7.6萬元。