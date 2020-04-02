警放蛇搗色情足浴店　3持雙程證女子被捕

警方今日在大圍搗破一個色情足浴店。沙田警區別職務隊派出兩名警員「放蛇」，光顧一間足浴店，其間有人透露可提供手淫及性交易，警方即表露身份，並拘捕3名28至42歲內地女子，於單位內檢走二千多元、潤滑劑及避孕套等。

警方拘捕三名女子。（陳浩然攝）

沙田警區特別職務隊人員根據情報，今日下午5時半派出兩名警員放蛇，假扮顧客到大圍積輝街安康樓一個單位展開行動。據悉，當中一名28歲姓雷女子曾向警員介紹其餘兩名性工作者，亦曾提出除價錢牌上的按摩服務外，可提供特殊服務，例如手淫及性交易。

來自湖南及廣東

警員其後表露身份，即場拘捕3名28至42歲內地女子，她們各持雙程證來港，分別來自湖南省及廣東省，先後於今年1月及3月來港，3名被捕人涉干犯經營賣淫場所及違反逗留條件。警員同時在單位內檢獲2,884元現金、6支潤滑劑、7個避孕套、床及大量與賣淫活動有關物品。

沙田警區特別職務隊吳蔚妍督察表示，涉案單位約300呎，有2房1廳，以經營足浴店掩飾，因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續，足浴店有向客人探熱及提供洗手液，場內衞生情況尚可。吳強調，根據《刑事罪行條例》第139條，任何人經營賣淫場所，一經定罪最高罰款2萬及監禁7年，而根據《入境條例》，來港簽證附帶條件列明，逗留期間不能進行與金錢有關工作，包括性工作，違例人士可被罰款、監禁或驅逐出境。