誤捕智障男5年　守護卡計劃形同虛設　議員：前線警反問咩嚟？

2015年警方曾因誤捕智障男子並迅即落案起訴誤殺事件，提出「守護卡」等改善措施，輔助前線辨別精神上無行為能力人士；而本周二（31日）8.31事件七個月當晚，警方在太子一帶拘捕43男10女，事後傳出有特殊需要人士被捕後在警署內遭毆打。警方回覆指非常重視有關指控，呼籲有關人士與警方聯絡。有立法會議員表示正嘗試接觸相關被捕人，並直言「守護卡」計劃未如理想，更曾遇到前線警員反問：「（守護卡）咩嚟？」

警方2015年誤拘智障男，最後雖然撤控，但事主及其兄長向投訴警察課投訴，在監警會跟進下，9名警員均需處分。（資料圖片）

立法會議員張超雄2015年跟進警方在美林邨老翁疑遭謀殺案中，誤拘1名智障男的案件。5年過去，回望當年警方提出種種對待特殊需要人士的改善措施，張超雄評價：「無乜進步。」乏善足陳。其中推出的「守護卡」，張批評計劃「兒嬉」，首先卡上沒有清楚列明屬於警務處措施，曾遇前線警員反問「（守護卡）咩嚟？」，無法有效協助警務人員盡快辨識持咭人，並尋找其合適聯絡人。

根據《警察通例》，16歲以下被捕者亦須由合適成人陪同接受搜查及錄口供等，這些「合適成人」一般指家長或社工等熟悉特殊需要人士的人士。誤捕智障男事件後，警方與社會福利署制訂「義務合適成人試驗計劃」，當警方在用盡一切可行辦法後仍無法找到合適成人陪同的情況下，找「義務合適成人」提供支援。惟張超雄表示，一些參與計劃的家長組織反映，經過一輪訓練後沒有接獲傳召，問議員「係咪無運作過？無晒消息。」警務處亦曾邀請一些特殊需要人士家長，到警察學堂向學員講解辨認精神上無行為能力人士的方法，但張超雄5年來只聽聞得一次。

歐威豪（中）表示，最初抱著與警方合作態度，及後有感警方於弟弟有不在場證據下仍急於起訴他，對警方處理手法反感。（何寶儀攝）

前年， 警方建議守護咭由熟悉使用者情況人士填寫，內容包括使用者的殘疾、藥物及醫療需要，以及緊急聯絡人的聯絡方法。若親友對個人私隱有所疑慮，不必填寫全部項目。（資料圖片／鄭劍峰攝）

本周二8.31事件七個月太子人群聚集，香港眾志成員、深水埗區議會主席楊彧議員助理李啟靖稱在紅磡警署扣查期間，目擊一名懷疑有輕微精神障礙被捕者遭暴力對待。張超雄表示正尋求方法接觸被捕人，相信他仍在還柙，但由於未聯絡到家屬，情況未清晰。他批評警方向來不重視特殊需要人士，在2015年事件後，雖然打下一記深刻烙印，但很快被遺忘，加上反修例示威中警方將所有示威者列為「暴徒」，即使表明為特殊需要人士，都只會被認為是「搏同情」，絕不仁慈手軟。

2015年4月中，沙田美林邨一名老翁被襲致死，警方拘捕一名中度智障及自閉症人士，在對方可能有不在場證據下，扣留48小時並落案起訴誤殺，後來不在場證據確立撤控。事主及其兄長向投訴警察課投訴，監警會推翻部份投訴警察課調查結果，涉事9名警員均被處分，當中4名接受紀律覆檢，包括1名警司。

自閉症關注組織：犯罪人士仍有權得到法律保障

目擊者李啟晴稱疑在紅磡警署內被毆打的男子，被警方取走大量橡筋後提出保留一條橡筋，香港自閉症聯盟主席余秀螢表示，對某物件有異於尋常的沉溺，是自閉症的一種表徵。聯盟自從2015年誤拘智障男事件後，開設熱線向自閉症患者或家屬轉介跟進或法律支援，但無奈大多家屬傾向息事寧人、免惹官非，所以5年來協助跟進的個案不多，只能以資深社工身份向法庭寫求情信。

余指出，自閉症人士部份英雄感重，想參與社會運動，而過往的社運中確有輕度自閉症人士參與，例如「美國隊長」容偉業。容偉業因參與2016年旺角騷亂，兩項暴動罪及一項襲警罪成，判囚三年。他解釋，輕度自閉症人士警覺性不高，在社會運動中跟群眾一起衝上前線，但不如一般人見到警車或警察時及時反應離開。他認為自閉症人士即使犯罪，仍有權得到法律保障，包括按照警察通例有「合適成人」陪同下錄口供，相信法庭亦會審視搜證過程是否公義。

警方昨日（4月2日）就事件回應指，周二有示威者於港鐵太子站一帶非法集結，警方拘捕43男10女，在周二至周三經紅磡警署臨時羈留處處理的被捕人士當中，共有4名人士要求接受醫療診治，當中無人報稱在羈留期間受傷。

發言人指，警方非常重視有關指控，呼籲有關人士與警方聯絡，就事件提供進一步資料作調查，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。發言人表示，警方一直重視保障所有被羈留人士，包括精神上無行為能力人士的權利，並須遵守相關內部指引。有需要對精神上無行為能力人士錄取口供、進行羈留搜查等程序時，警方會在切實可行的情況下安排一名合適的成人在場。