【大埔開槍案】4刀匪元朗劫Uber七人車逃走　警大埔開槍截車拉人

大埔今午有警員追截劫匪車輛時，險被撞開一槍，未有打中任何人，涉案車輛終被截停，警拘4人。一名男司機駕中港牌七人車今午接Call後，在大圍接載4名乘客到流浮山，4名乘客竟掏利刀打劫，搶走司機現金兼「搵食車」，之後駕車逃逸。他們在康樂園路連撞多車，包括警察鐵馬。一名交通警險捱撞，即時開一槍，打中車身。最終警方車輛在太和攔截涉案車輛，將其逼上行人路，成功制服4名刀匪。現場消息指，涉事司機為Uber司機。Uber公司初步回覆指，涉事七人車的車牌並未登記在公司系統內。

警方制服多名疑犯。

事發於今日（3日）下午3時許，一名男司機駕駛掛有中港車牌的白色七人車，接Call在大圍接載4名男乘客，前往稔灣路近下白泥士多。當到達下白泥後，其中1名乘客突然掏出利刀，指嚇司機，劫走其身上現金，再將司機趕下車，奪去其七人車及駕車逃去。男司機受輕傷，馬上報警求助。

警方接報後，隨即展開「捷進行動」，在主要幹道設置路障截查可疑車輛。當時，新界北交通部人員在大埔康樂園路查車，車流減慢，七人車一度停下，一輛尾隨追截的警察鐵馬亦停車，交通警員下車欲上前查問，七人車見狀竟倒車撞向警察及其電單車，以及正等待受查的一輛電單車及兩架輕型貨車。據悉，交通警險被撞，跌倒受傷，為保護自己安全，向七人車右邊倒後鏡下方的位置開了一槍，但未有打中任何人。

網上片段所見，警方車輛不斷尾隨追截，涉事七人車沿大埔太和路轉入寶雅路時，警車一度想將七人車撞向欄杆截停，但最終七人車仍逃去。最終，衝鋒隊警車及交通部警車於大埔太和寶雅路截獲七人車，將該車逼上行人路，七人車撞毀鐵欄，剷上行人路，車頭泵把飛脫。警方落車制服車上4名疑犯，據悉，4名被捕男子年齡介乎16至27歲。案件現時由新界北總區重案組調查。

根據運輸署資料，涉事七人車於2015年作首次登記，車主姓廖，報住地址上水紅橋新村。現場消息指，涉案司機為Uber司機。Uber公司初步回覆指，涉事七人車的車牌並未登記在公司系統內，正進一步了解事件。

區議員周炫瑋表示，到達現場後目擊兩名疑犯被警方制服，其後黑布蒙頭被帶上警車。他指現場氣氛緊張，一度有多達40名警員到場。