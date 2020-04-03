【直播】4刀匪下白泥劫Uber七人車後逃走　警大埔開槍截車拉人

今日（3日）下午3時許，元朗一名Uber男司機駕駛七人車，接載4名男乘客由大圍前往稔灣路近下白泥士多，到達下白泥後4人突然持刀劫走司機身上現金及七人車，之後駕駛七人車逃去。男司機受輕傷馬上報警。警方接報後隨即進行「捷進行動」，在主要幹道設置路障查車，七人車一度於康樂園路停下，之後突然撞向一輛警察鐵馬、一輛電單車及兩架輕型貨車，一名交通警受傷倒地，在場有警員向七人車右邊倒後鏡下方的位置開了一槍，未有打中任何人。警方最後於大埔太和寶雅路截獲七人車及疑犯。Uber公司初步回覆指，涉事七人車的車牌並未登記在公司系統內，正進一步了解事件。

警方制服多名疑犯。

網上片段所見，白色七人車沿大埔太和路轉入寶雅路時，多輛警車尾隨，警車一度想將七人車撞向欄杆截停，但最終七人車仍逃去。現場所見，涉事七人車被2輛警車攔截及逼上行人路，七人車撞毀鐵欄，剷上行人路，車頭泵把飛脫。據了解，4名被捕男子年齡介乎16至27歲。案件現時由新界北總區重案組調查。根據運輸署資料，涉事七人車於2015年作首次登記，車主姓廖，報住地址上水紅橋新村。

區議員周炫瑋表示，到達現場後目擊兩名疑犯被警方制服，其後黑布蒙頭被帶上警車。他指現場氣氛緊張，一度有多達40名警員到場。