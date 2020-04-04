特首辦前新聞主任譚啟耀周一辭職　今午將軍澳寓所墮樓亡

撰文：楊婉婷
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將軍澳一名32歲男子在寓所墮樓亡。事發於今（4日）下午4時許，景林邨景桃樓有人由高處墮下，倒臥大廈對開簷篷，事主父親發現報案。事主當場證實不治，其遺體由消防員移離現場。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信32歲姓譚事主從景桃樓一單位墮下，事件沒有可疑，其死因有待驗屍後確定。據了解，死者與父母及胞姐，一家四口居於上址高層一單位，事發時家中有人，死者疑趁家人不備，在客廳推開窗戶及跳樓。據悉，死者近日失業感到不開心。
消息指，死者為曾任特首辦新聞主任的譚啟耀，有指他調到特首辦約2年，之前在新聞處總部工作，平日表現乖巧。據知他因工作不愉快，於上月30日（周一）辭職及支付代通知金，立即離職。而翻查特首辦電話簿，新聞主任（一）職位已懸空。政府新聞處指對譚離世深感難過，會向其家人致以慰問及提供協助。《香港01》正就事件向特首辦查詢。
政府新聞處：深感難過
政府新聞處發言人回覆查詢指，對於一名已離職的新聞主任離世深感難過，處方會向他的家人致以慰問，並提供一切可行協助。
據悉，政府新聞處處長鄭偉源就事件向同僚發信，指姓譚的前職員離世，對此感到惋惜，並已向其家人表達慰問，會提供一切援助。他又指，悲傷的消息可以影響同僚，希望大家堅強，並願逝者安息。
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