網傳長洲男子遭疑似警員毆打　警：查問兩男後讓其離開

長洲區議員梁國豪在Facebook發文，指有街坊昨晚（3日）目擊有一批懷疑警員在便行店與一名男子爭執，之後將他拖至公眾碼頭毆打，並驅趕圍觀街坊，之後登上水警輪離開。惟過程中無人拍攝現場情況。梁國豪今（4日）曾到現場向商戶尋求閉路電視片段，欲了解事件始末，惟暫未取得影片，亦未找到事件中的男事主。 警方表示，昨晚水警總區刑事部於長洲進行例行反罪惡行動，期間曾到長洲警署用膳。至晚上11時，他們在公眾碼頭附近查問2名懷疑有三合會背景的男子，其中1人身上有酒氣及情緒激動，經查問後2名男子獲准離開。警方強調，任何人士如認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。

長洲區議員梁國豪表示，昨晚有街坊致電稱，碼頭附近發生打鬥事件，梁議員隨即派助手到現場了解事件。助手到達後，發現8至10名警察已到場，當中一名男子被懷疑警員毆打，之後警方築起封鎖線，並不斷要求在場人士離開，助手逗留約5分鐘後便離開。

區議員﹕暫未尋獲男事主

梁引述街坊指，警員向他們大聲呼喝，有街坊疑被警員用腳踢，該批人士最後登上水警輪。街坊又指，昨晚長洲警署內疑有聚餐。梁國豪指，他暫時未尋獲事件中的男事主，未能了解對方傷勢及昨晚情況。

警﹕其中1男有酒氣

警方回覆查詢表示，昨晚（3日）水警總區刑事部人員於長洲進行定期反罪惡行動，其間曾到長洲警署用膳。晚上約11時，警員在長洲公眾碼頭附近截停2名懷疑有三合會背景的男子，其中1人身上有酒氣及情緒激動，經查問後2名男子獲准離開。警員完成行動後搭乘水警輪離開，返回水警總區總部。

至於事件中警方是否曾使用武力，警方未有作回應。但警方強調，任何人士如認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

警方又指，疫情期間，警方一直提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險。