大埔雨後泥土鬆浮　貨倉男主疑被巨石翻下壓斃　

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今（5日）早上，大埔南華莆村一個貨倉工地附近一條村路，有途人發現一名男子於上址被巨石壓住，沒有反應，於是報警求助。
警方接報後到場調查，救護人員將巨石移開，男子現場證實死亡，召仵工到場把屍體舁送殮房。死者58歲姓黎，為上址貨倉負責人，警方調查後，不排除他欲離開工地，借助石躉跨越返回村路時，疑石躉泥士鬆軟，他走避不及下半身被壓個正著，卻末為人發現失救致死，直至今早才被發現，惟事件原因仍有待調查。
發生石躉壓斃男子現場為大埔大窩西支路南華莆村133A對開位置，該處有一個佔地3,000尺貨倉,擺放大批建築材料。據了解，58歲姓黎死者生前為貨倉負責人，他於2015年已租用上址，任職判頭，長居內地，有妻及一女居於馬鞍山利安邨。據悉，黎不時返回貨倉搬運工具進行工程，間中會在貨倉留宿。
事發今早9時36分，警方接獲途人報案，指有人於上址懷疑意外被一塊石頭壓住。該名男子現場被證實死亡，石頭體積約37吋乘43吋乘16吋。警方經初步調查，相信有人在工地欲抄捷徑，企圖跨上石躉走出村路，疑因近日下雨，石躉泥土鬆浮，石躉受力下鬆脫下滾，黎走避不及下半身被壓著，惟一直未為人發現失救死亡。警方暫列屍體發現，有待進一步調查。