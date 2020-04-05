大埔雨後泥土鬆浮　貨倉男主疑被巨石翻下壓斃　

今（5日）早上，大埔南華莆村一個貨倉工地附近一條村路，有途人發現一名男子於上址被巨石壓住，沒有反應，於是報警求助。

警方接報後到場調查，救護人員將巨石移開，男子現場證實死亡，召仵工到場把屍體舁送殮房。死者58歲姓黎，為上址貨倉負責人，警方調查後，不排除他欲離開工地，借助石躉跨越返回村路時，疑石躉泥士鬆軟，他走避不及下半身被壓個正著，卻末為人發現失救致死，直至今早才被發現，惟事件原因仍有待調查。