特首辦前新聞主任墮斃　區議員上門慰問　家屬忙處理後事

將軍澳景林邨景桃樓一名32歲男子昨（4日）下午墮斃，事後證實為特首辦前新聞主任譚啟耀，政府新聞處及特首辦均表示深感難過。當區區議員張偉超今早亦登門慰問，知悉家屬忙於處理死者身後事，親友亦陸續登門參與拜祭儀式，眾人暫時情緒穩定。但由於家屬整理思緒需時，暫不宜深入傾談，張偉超留下聯絡方法以便繼續跟進。

特首辦前新聞主任墮斃，景林區議員慰問家屬。（鄧詠中攝）

特首辦電話簿中新聞主任（一）職位懸空，政府新聞處處長鄭偉源向同僚發信對譚的離世感到惋惜，並已向其家人表達慰問，會提供一切援助，希望同事堅強，並願逝者安息。

據了解，譚啟耀上月30日（周一）辭職及支付代通知金，立即離職。他生前與父母及胞姐，一家四口居於景林邨高層一單位，事發時家中有人，譚疑趁家人不察，在客廳推開窗戶及躍下。據悉，譚曾向家人透露有工作壓力而感到不開心。

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