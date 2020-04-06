旺角毒品飯堂兩女墮樓案　孕婦誕下男嬰後搶救不治

旺角新填地街昨晚兩名尼泊爾籍女子墮樓，其中一名約40歲女子為孕婦，送院後緊急剖腹分娩，順利誕下一名男嬰。今（6日）早，政府新聞處表示，該名在廣華醫院留醫的40歲女子，經搶救後於凌晨證實不治，而另一名墮樓的27歲女子情況穩定。 據悉，事發時旺角警區便衣人員在新填地街一唐樓單位搗破一個毒品飯堂，屋內大批南亞裔男女攀出窗戶，爬棚架逃離現場，而兩名女子疑於逃走期間失足墮下受傷。今早《香港01》到涉事唐樓了解，地下沒有閘門，外人可自入自出，該幢唐樓共五層，為一梯兩伙，而涉事的單位門口擺有大量雜物，鐵閘上貼有警方通告，稱該單位與一宗案件有關，要求租戶或業主與警方聯絡。

涉事的唐樓單位門口有大量雜物，鐵閘上貼有警方通告，稱該單位與一宗案件有關，要求租戶或業主與警方聯絡。（陳蕾蕾攝）

同幢住客周先生表示，上址住戶約一年前搬至，經常見不同人士「出出入入」該單位，每次人數不定，亦不清楚他們為何人。周先生相信門口雜物屬於該單位的住戶，他又指，大廈沒有立案法團，亦沒有保安，門口雖有閉路電視但未清楚是否有運作，認為唐樓安全問題成憂，但指「都冇計，都要住！」亦有住戶向記者表示昨日晚上聞見躁音，但不清楚發生何事，又指上址單位經常有南亞裔人出入，相信為毒品飯堂。

昨晚7時許，警方接獲報案指，新填地街319號後巷有兩名女子倒地，懷疑她們由高處墮下，警方到場調查，發現兩人清醒，其中一人為孕婦，立即將她們送院搶救。該名40歲女子誕下男嬰，嬰兒被放入暖箱內。