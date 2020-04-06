旺角毒品飯堂2女墮樓案　孕婦剖腹產子後不治　男嬰恐成孤兒

旺角新填地街昨晚有2名尼泊爾籍女子墮樓，其中40歲女子為孕婦，送院後緊急剖腹分娩，誕下1名男嬰，孕婦延至今（6日）凌晨證實不治，另1名墮樓的27歲女子則情況穩定。據了解，死者是酷刑聲請人士，持「行街紙」留港，其丈夫則不在港，男嬰如無親人接走照顧，恐會變成孤兒。 據悉，事發時旺角警區探員在新填地街一唐樓單位搗破毒品飯堂，當時屋內大批南亞裔男女懷疑正在吸毒，而警方到場前，屋內人包括2名女女立即攀出窗戶，欲爬棚架逃走，惟疑於逃走期間失足墮下受傷，最終更釀成人命事故。

涉事的唐樓單位門口有大量雜物，鐵閘上貼有警方通告，稱該單位與一宗案件有關，要求租戶或業主與警方聯絡。（陳蕾蕾攝）

《香港01》記者今早到事發唐樓了解，該幢唐樓共五層，為一梯兩伙，無鐵閘亦無保安，任何人都可自入自出。事發單位的門前放有大量雜物，鐵閘上貼有警方通告，稱該單位與一宗案件有關，要求租戶或業主與警方聯絡。

唐樓住客周先生表示，涉事單位的住戶搬入約1年前，上址經常有不同人士「出出入入」，每次人數不定，亦不清楚他們身份。周先生指大廈沒有立案法團，門口雖有閉路電視，但不清楚是否有運作，認為唐樓有安全問題，但坦言「都冇計，都要住」。亦有住戶向記者表示昨晚聽到吵鬧聲，但不清楚發生何事，又指事發單位經常有南亞裔人出入，相信是毒品飯堂。

事發昨晚7時許，警方接報指新填地街319號後巷有2名女子倒地，懷疑她們由高處墮下。警方到場調查，發現2女仍清醒，其中1人是孕婦，立即送院搶救。該名40歲孕婦剖腹誕下男嬰，嬰兒隨即被放入暖箱內。