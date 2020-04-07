【新冠肺炎】沙角邨13人收告票後　直擊街坊自備麻雀枱聚集下棋

警方繼前日「開齋」於葵盛東邨以《預防及控制疾病條例》第599G章票控6名聚集人士外，昨日下午約2時，再於沙田沙角邨沙燕樓3樓平台社區會堂外，向13名男女發出定額罰款告票，累計發出至少19張告票。 今日（7日）早上，《香港01》記者再到沙角邨沙燕樓3樓平台社區會堂外了解，發現昨日票控行動恐未起作用，平台上雖然部份石枱被圍封，但仍見到有街坊自備膠凳、麻雀枱等到來開檔聚集，記者到場時見有10多人在場，其中有5、6人圍在一起，有人正派啤牌，懷疑聚賭，附近疑似「天文台」見到有人拍攝，立即高呼「有記者、有記者」，圍圈的人士即散開，他們非常警惕，埋堆時不會多過4人。

記者上前向兩名用麻雀枱下棋的男子詢問，其中一名伯伯稱不擔心被票控，因為不是超過4個人下棋，若有人要上前圍觀，他會叫圍觀者離開，他強調下棋只是「玩下，唔係賭錢。」

另一名男子翁先生則稱，上址一直都有人玩啤牌，估計是消磨時間，不是為賭錢，他自己有時亦會下棋，並表示一見多過4人圍觀，會立即叫圍觀者離開，「同佢講拍硬擋，就一就，唔好圍住。」昨日有警方到場票控13名人士，翁先生稱，前兩日警方已到場警告過大家不要聚集，而昨日7、8名警察到場時沒有警告在場人士便作出票控，翁先生認為，現時新型肺炎肆虐，「疫症時(圍在一起)梗係唔好。」

記者上前向兩名用麻雀枱下棋的男子詢問，其中一名伯伯稱不擔心被票控，因為不是超過4個人下棋。（郭倩雯攝）

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坐在長凳上玩手機的文先生稱，不會圍觀別人下棋，「睇嚟冇意思，咁嘅環境（疫情下）冇娛樂都冇計，大家唔聚埋一齊，對大家有好處。」

文先生透露，上址平台上一直有非法聚賭情況，相信是因為平台有瓦遮頭，變成「好地方」，上星期有警察到場，叫他們不要圍在一起，當時在場人士立即散開，而昨日則沒有警告，「個個都悶，你幾十歲去得邊到呀?傾計又傾唔多，多數都圍埋一齊（賭），啲警察上個禮拜都嚟警告過，你都唔聽。」對於被票控要罰2,000元，文先生稱，很難定義金額是否過高，「（罰）太少嘅咪一樣聚埋一齊。」

長者有既定生活規律 打牌、下棋為了打發時間

昨日有被票控的老翁向記者透露，因為留家太悶才會到樓下捉棋，否則沒事可做，對於被罰款2,000元感到委屈。社工出身的香港長者安居協會創會總幹事馬錦華稱，長者生活一般有既定規律，如每日會外出往相關機構、中心看報紙、搭2元巴士遊車河、在公園與朋友聊天等打發時間，有時圍在一起便會打牌、下棋等，「冇辦法，佢哋太悶。」

馬錦華擔心長者長期留在家中會出現抑鬱，認為社區支援很重要，例如非政府機構可利用熱線致電長者關心他們，有助長者與社會聯繫，「畀佢覺得自己唔係孤軍作戰，都有人關心佢。」