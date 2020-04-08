車cam直擊｜橙色日產荃灣路穿插2公里與Benz相撞　警憑片拘危駕男

本周日（5日），網上瘋傳2段「馬路炸彈」短片，可見1輛橙色日產SUV運動型私家車，於荃灣路胡亂切線、左穿右插兼爬另1輛平治頭，瘋狂危駕2公里後，最終於海之戀對開再連切2線及急煞，與平治相撞。車禍雖無釀傷亡，但在網上引起熱議，事後警方憑片「緝兇」，昨午（7日）在灣仔以「危險駕駛」拘捕涉案司機，並扣查其橙色座駕。

根據2段車cam片段可見，本周日下午5時許，涉案日產私家車沿荃灣路快線，往屯門方向行駛。途經近盈業大廈對開時，1輛平治私家車由中線切向快線，日產被對方爬頭後，隨即切向中線，然後再加速駛前切回快線，爬回平治頭。由片中可見，2車距離一度極近，但當時並未發生意外。

另1片段則顯示，日產及平治駛至近海之戀對開荃灣路，當時平治繼續沿快線尾隨日產行駛，惟日產卻連切2線至慢線，復再連切2線返回快線，並在平治前方急煞。結果平治收掣不及，2車相撞，日產男司機隨即落車視察。意外中無人受傷，但車片段在網上傳開後，網民均炮轟日產司機為「馬路炸彈」、「危險駕駛」、「有冇諗過會累死人？」建議片主必須向警方舉報。

警方表示，留意到相關網上片段，1輛橙色私家車，於荃灣路近里程標誌14.8W（近盈業大廈）至16.6W（荃灣體育館）向屯門方向胡亂切線，引致2車相撞。新界南交通部意外調查組經調查後，昨午在灣仔以涉嫌「危險駕駛」拘捕該名39歲本地男子，並在其位於深井青龍頭的住所，扣查相關橙色私家車。他已獲准保釋候查，5月上旬向警方報到。

根據警方初步調查，案發時間為4月5日下午5時許，涉案橙色私家車於荃灣路向屯門方向行駛，於2公里內曾2次由左邊超越前車，近距離胡亂切線及左穿右插，並於受影響車輛前急煞，嚴重影響其他道路使用者的安全。事件中無人受傷。