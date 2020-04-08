荃灣路旅巴自炒撞鐵欄　六旬司機送院搶救不治

今早（8日）7時許，荃灣路一輛空載旅巴意外自炒撞鐵欄，司機送院搶救後不治。據了解，肇事司機姓黃64歲，有心臟病記錄。生記旅遊巴士有限公司表示，死者已駕駛旅巴十多年，事發時正準備開工進行接送服務。

今早荃灣路近葵喜街往葵涌方向，一輛空載旅巴疑失控撞鐵欄，車上司機昏迷。警方接報後到場，司機當時沒有表面傷痕，昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，延至上午8時41分證實不治 ，新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。據了解，64歲肇事姓黃司機患有心臟病。運輸署表示，受交通意外事件影響，荃灣路往九龍方向近盈業大廈慢線一度封閉，車龍塞至屯門公路近麗城花園，目前現場已解封。

死者駕駛旅巴十多年

生記旅遊巴士有限公司表示，事發時死者正準備開工進行接送服務，不料遇上不幸事件；發言人又指死者架駛旅巴已十多年，記錄一直良好，目前他們已與警方聯絡，惟詳細情況仍有待調查，而保險公司方面亦已聯絡。

翻查資料，本港有為數不少的高齡司機，資料顯示2018年持有的士或小巴駕駛執照人士中，60歲以上人數量分別佔五成及四成，而70歲或以上各佔近一成。根據《道路交通（駕駛執照）規例》，年滿70歲或以上人士申領或續領正式駕駛執照等時，需連同申請表遞交一份由醫生簽發的體格證明書。