法籍男網購CPU未能運作揭屬舊貨　警拘2男童涉詐騙

警方表示，3月23日接獲一名37歲外籍男子報案，指3月4日在一個網上平台，以1,600元購買一個中央處理器，並相約賣家3月10日於中環港鐵站交收。報案人回家後發現，該中央處理器未能正常運作。他其後在3月21日，以1,700元向同一賣家購買另一個中央處理器，並相約賣家3月23日於中環港鐵站交收。報案人在交收時，發現該中央處理器為舊貨，懷疑受騙，於是報案。 警方接報到場，經初步調查，現場拘捕一名13歲本地男童，涉嫌以「欺騙手段取得財產」。警方經進一步調查後，懷疑一名14歲本地男童與案件有關，遂於前日（4月7日）在香港仔區一單位拘捕該名男童，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

兩名被捕男童已獲准保釋候查，須分別於4月下旬及5月上旬向警方報到。案件由中區警區刑事調查隊跟進。據悉，2名被捕男童相識，屬朋友關係。而報案的外籍男，據了解為法國籍人士。

警方呼籲消費者宜小心選擇網上賣家，應透過有身分認證的網上交易系統交易，並光顧信譽良好大型網店，切勿貪便宜及不要相信身分或貨源不明人士。市民在網上購物時，應堅持當面交收，並在繳費前，清楚檢查貨品，若感可疑，應立即停止交易或報警處理。