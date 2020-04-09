警破青衣及油麻地2個非法賭檔　共拘13人

警方昨日（4月8日）在青衣及油麻地，先後搗破地下竹館及非法「釣魚機」賭檔，分別拘捕9人及4人，包括2名涉嫌管理場所人士。

葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，昨日（四月八日）下午約4時展開打擊非法賭博場所行動，突擊搜查青衣上高灘街一村屋。單位內一名77歲女子涉嫌「管理賭博場所」被捕，另外7名本地男子及1名本地女子，年齡介乎47至81歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警方檢獲兩副麻將及約一千八百元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

此外，油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日中午約12時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查油麻地廟街235號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔。單位內一名33歲姓郭本地女子涉嫌「管理賭博場所」被捕，另外3名本地男子，年齡介乎35歲至40歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，警方檢獲2部釣魚機、2部射擊遊戲機及約3,600元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方表示，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為3萬元及監禁9個月。