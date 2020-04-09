行山意外│萬宜水庫東壩半日兩意外　行山女子墮崖重傷　送院不治

今日（9日）下午約4時半，兩名女子於西貢萬宜水庫東壩行山，其間一名41歲姓方女子疑失足，從約50米高的山崖跌落海，撞到岩石重傷昏迷，友人馬上報警求助。飛行服務隊到場將女傷者吊起，送往東區醫院搶救，惟其後證實死亡。 另外，今早11時，一名62歲姓朱女子於東壩行山時，失足跌落防波堤罅隙中，她手腳及頭部受傷，清醒被送往醫院治理。

消息指，41歲女死者與52歲女友人早上約10時在北潭涌出發，至下午3時多她們離開山路及攀爬一幅石壁，期間死者疑錯抓鬆石，失足跌下50米以下地面，行山人士發現事件報警。一名途徑的行山人士表示，事發前於壩尾位置觀賞海蝕洞，目睹有人爬到海蝕洞旁的山崖上拍照，之後有一名男士神色慌張，匆匆向在場人士借電話報警。她指，現場有不少人無視警告牌，跨過欄杆於海蝕洞內拍照。

受疫情影響，近日大批市民前往行山，惟當中不少人完全無行山經驗或充足裝備。攀山顧問鍾健民表示，市民乘搭的士便能輕鬆到達東壩，便誤以為程度容易，漠視安全。他指，任何地方都有危機，市民不應該任意爬到禁止前行的地方。他甚至看過有人穿高踭鞋、皮鞋前往東壩。他提醒，太多人聚集郊外亦無好處，呼籲市民注意健康及行山安全。

萬宜水庫位於西貢東郊野公園，以水庫、海蝕柱及火山六角形岩柱景觀聞名。由於交通便利，吸引不少市民前往郊遊。