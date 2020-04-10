荃灣警搗2非法賭檔　39男女涉聚賭被捕、或違反「限聚令」

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周四（9日）晚上約9時，荃灣警區刑事部及特別職務隊人員，搗破川龍街及鹹田街2個非法賭檔，即場檢獲8張麻雀枱、16副麻雀、1.8萬元賭款及4萬元水錢。2單位內合共18男21女（20至66歲）被捕，其中1對分別45歲及59歲男女，涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外37人則涉「在賭博場所內賭博」被捕。
荃灣警區反黑組督察葉溢楠指，案中大量人士於狹小空間內聚集，傳播病菌的風險大大提高，行為極不負責任，呼籲市民配合政府推出的一系列抗疫措施，以免觸犯法例，稍後會研究是否就相關條例進行檢控。
在2019冠狀病毒疫情持續下，政府早前引用《預防及控制疾病條例》訂立多條法例，但被批評在執法上存在不少漏洞。律政司司長鄭若驊今早表示，願意就法律原則作解釋，但不會就已發生的具體情況給予意見。鄭強調，在「限聚令」下，有三個情況會觸犯法律，其中若市民參與多於4人的聚集，警方可定額票控，但若有市民組織或為該聚集提供場所，則可以馬上被檢控，最高刑罰可被判監禁。
第599G章 《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》：
進行受禁羣組聚集的相關罪行
(1)如有受禁羣組聚集進行，每名以下人士均屬犯罪 ——
(a)參與該聚集的人；
(b)組織該聚集的人；
(c)符合以下說明的人 ——
(i)擁有、控制或營運進行該聚集的地方；及
(ii)明知而容許該聚集進行。
(2)任何人犯第(1)款所訂罪行，一經定罪，可處第4級罰款及監禁6個月。