新冠肺炎｜西九反黑掃蕩尖沙咀　樓上吧7負責人及職員違禁令被捕

2019冠狀病毒病（COVID-19）肆虐下，「限聚令」及「禁酒吧令」等抗疫條例相繼生效。警方連日來掃蕩尖沙咀多間酒吧，包括黑幫「新義安」包場生日派對在內，多人已被票控。 今（10日）起一連4日復活節假期，西九多區反黑組大舉巡查，並在華懋金馬倫中心發現一間酒吧違規營業，7名負責人及職員涉違「禁酒吧令」被捕；25名顧客則沒有違例，但當中3人因被法庭通緝及無身份證被捕。

凌晨前後，西九龍總區、油尖警區、旺角警區及深水埗警區反黑組，展開代號「犁庭掃穴」反三合會行動，針對與黑社會有關的娛樂場所、以及《預防及控制疾病》條例巡查，當中包括尖沙咀嘉芙中心等「酒吧勝地」，該大廈未見有違例個案。

及至凌晨約1時，警員巡至金馬倫道42至44號華懋金馬倫中心時，發現3樓一間酒吧涉嫌違反禁令營業，2名負責人及5名職員（5女2男，26至49歲），涉嫌觸反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」被捕；另外20男5女顧客中，2男1女被捕，當中2人被法庭通緝，1人未能出示身份證；其餘人等則未有違法，助查後獲准離開。

據了解，涉事酒吧面積2000餘呎，持有酒牌及食肆牌照，但場地以賣酒為主，因此涉嫌違反「禁酒吧令」。事發時，25名顧客分坐9張枱，每張枱並無超過4人，枱與枱之間的距離，亦合乎規例，故未有違法。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫提醒，復活節假期間，警方會繼續加強執法，確保市民沒有違例。

「限聚令」及「禁酒吧令」，先後於上月28日及本月3日生效。但不少人無視禁令，包括黑幫「新義安」猛人老虎仔，在海防道38號一間「樓上吧」包場開生日派對，警方前日（8日）凌晨突擊搜查，拘捕並控告23歲男負責人違反「《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」罪，下周四在九龍城裁判法院提堂；同場64名男女賓客，亦涉違反「限聚令」被票控。

本周二（7日），警方亦已在尖沙咀山林道，搗破由黑幫經營的無牌酒吧，1,000呎場地容納高達91人，全數人即場被捕。當中30歲男負責人除被控以「無牌賣酒」，亦同涉違反「禁酒吧令」被控，昨日（9日）上午在西九龍裁判法院提堂。

涉事酒吧其中1名負責人被捕帶走。（劉定安攝）