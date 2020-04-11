高空意外種類多　消防受訓隨時出動　高處救人救貓同樣英勇

高空意外時有發生，而且種類繁多，消防處除了設有「高空拯救專隊」去應付事故，消防員於局內亦要接受一般高空拯救訓練，以便隨時拯救被困大廈高處、危坐、企圖跳樓的巿民。 早前到將軍澳厚德邨參與拯救企圖跳樓伯伯的消防隊目李敬明，加入消防已18年，以往亦曾變身「飛將軍」拯救生命，而除了救人，亦會救動物。8年前，一隻貓貓被困觀塘碼頭一天橋位置，李隊目化身「飛將軍」下去救貓時，貓貓突然跳到海中，他馬上脫下全身繩索，跳到海中救回貓貓。

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現時的一般高空拯救個案，消防處會派出一細搶及一升降台，根據需要再安排鋼梯車及喉車到場。消防員到達後會從高樓層設置繩索，游繩而下進行拯救，並在地面設置安全氣墊，與警方的談判專家進入單位游說。

高空拯救工具繁多，為確保消防員及事主生命安全，適當的精良裝備必不可少，當中包括50米救生繩、90厘米及150厘米扁帶、輔助繩、保護繩套、乘客安全坐帶、全身式安全帶、八字下降器、掛環、八孔分力力盤、單雙滑輪及頂端滑輪。消防員會分兩批隊員設置高空拯救工具，一批消防員會先在較高樓層設置救生繩，再用繩索及鋼扣設置固定器，再將安全扣扣在八孔分力盤，作一次最後檢查後，「飛將軍」可準備游繩而下，另一隊人則會在事發樓層協助，用無線電聯絡隊員更新事主情況。

「飛將軍」會連同乘客安全坐帶而下，伺將安全坐帶扣在事主的胸口及雙腳，將對方固定。而日前將軍澳厚德邨企圖跳樓個案中，由於身處外牆的伯伯不斷郁動，消防員未能將安全帶扣上，只能用雙手將其緊抱，防止其墮下。而一般個案而言，「飛將軍」到達事主位置後，可採用「封窗」方式，避免事主意外墮下，再配合其他消防員協助去進行拯救。

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救人救貓同樣重視 「飛將軍」為救貓跳海

早前在將軍澳厚德邨成功救回企圖尋死伯伯的消防隊目李敬明，加入消防18年，談及他的救人經歷，他以往亦曾化身「飛將軍」拯救生命。8年前，一隻貓貓被困觀塘碼頭一天橋位置，他準備游繩下去救貓時，貓貓疑受驚突然跳到海中，李隊目馬上脫下全身索帶裝備，跳到海中把救回貓貓救回。